В Ленобласти трое подростки похитили сейф из Храма в деревне Хиттолово

14 ноября текущего года в правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о краже ящика для пожертвований из храма, расположенного в деревне Хиттолово.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции провели осмотр и изучили материалы видеофиксации, запечатлевшие противоправные действия трёх лиц.

Предварительно установлено, что в ночное время указанные лица проникли на территорию храма, преодолев ограждение. Двое из них, взломав входную дверь, проникли внутрь храма. Из помещения церковной лавки ими был похищен металлический сейф, содержавший денежные средства в размере 29 000 рублей. Третий участник преступления осуществлял наблюдение за окружающей обстановкой. После завладения ящиком с деньгами, все трое скрылись с места преступления.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двух несовершеннолетних в возрасте 15 лет, подозреваемых в совершении данного хищения. Выяснилось, что один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и грабежа.

Установлено, что несовершеннолетние вскрыли похищенный сейф, извлекли денежные средства, поделили их между собой и потратили. Преступление было совершено после употребления спиртных напитков в компании знакомых.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении родителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по статьям 5.35 и 20.22 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление личности третьего участника преступления.