В Ленобласти задержали налетчиков на квартиру в поселке Сельцо

Ранее сообщалось, что 28 сентября текущего года в 05:30 в дежурную часть полиции Тосненского района Ленинградской области поступило сообщение о проникновении в квартиру, расположенную в доме номер 12 поселка Сельцо. Двое злоумышленников в масках, угрожая хозяйке квартиры холодным оружием, требовали передать им денежные средства.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что инцидент произошел в 02:30. Двое неизвестных проникли в жилище 39-летней гражданки и, используя нож в качестве средства устрашения, пытались завладеть её деньгами.

Встревоженная женщина подняла крик, что привело к пробуждению других членов семьи. Нападавшие, не сумев ничего похитить, спешно покинули место преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой).

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 29 сентября 2025 года в 15:40, оперативной группой Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, возле дома номер 38 по Московскому шоссе в городе Тосно и у дома номер 17 по Селецкому шоссе в городе Любань были задержаны двое мужчин 46 лет. Задержанные подозреваются в совершении указанного преступления. Установлено, что данные лица ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

В отношении задержанных применена мера процессуального принуждения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.