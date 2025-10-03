В Петербурге после падения в Фонтанку Porsche Cayenne погибла девушка

Рано утром, в 05:45, в Центральном районе Петербурга, водитель, управляя автомобилем марки Porsche Cayenne по улице Чайковского, утратил контроль над транспортным средством. Это привело к столкновению с ограждением набережной реки Фонтанки и последующему падению автомобиля в водоем.

В результате инцидента водитель был доставлен в медицинское учреждение с признаками алкогольного опьянения и диагностирован как находящийся в состоянии средней степени тяжести. Официальное медицинское освидетельствование на предмет установления состояния опьянения водитель проходить отказался. Пассажирка транспортного средства, личность которой в настоящее время не установлена, скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Водитель задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.