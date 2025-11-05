ента новостей

В Петербурге состоялось торжественное награждение работников отрасли ЖКХ
Губернатор Петербурга поздравил Дворец «Малютка» с 60-летием
Премьера спектакля «ЗОЛУШКА»
В Ленобласти перекроют трассу «Кола» в связи с разводкой моста через Свирь
Выставка «Очки Канта». Сюрреализм вне времени
Беглов поздравил Адмиралтейский район Петербурга с 321-й годовщиной основания
В Кудрово задержали мигранта с крупной партией наркотиков в кармане
Жителя Колпино задержали за дебош, кражу в отеле и ложное сообщение об угрозе
В Колпино задержали 19-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из частного дома в Зеленогорске
В Петербурге задержали избившего оппонента в ночном клубе на проспекте Медиков
На Невском проспекте задержали распылившего содержимое перцового баллончика в магазине
На проспекте Ветеранов задержали подозреваемого в вооруженном нападении на женщину
В Петербурге водитель «Порше Кайен» устроил гонки с полицией и прыгнул в Неву
В петербурге задержали поджигателя входной двери квартиры на Новочеркасском проспекте
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге квартиры с детьми
В Казанском соборе состоялось торжественное богослужение во имя Казанской иконы Божией Матери
Поздравляем с Днем народного единства!
В Невском районе иномарка сбила 12-летнего подростка на велосипеде
В Песочном в ДТП пострадали двое подростков на питбайке
В Петербурге задержан 19-летний стрелок в парке Сан-Галли
В центре Петербурга подросток нанес запрещенную символику на историческом здании
На Тверской улице открыли мемориальную доску Юрию Морозову
В Петербурге обсудили перспективы развития донорства крови и костного мозга
В Выборге обнаружен схрон с оружием в гараже местного жителя
В Отрадном задержали подозреваемого в грабеже магазина
В национальном мессенджере МАХ начал работать чат-бот «Служба 122 СПб»
В Красном Селе в ДТП погибла 24-летняя пассажирка иномарки
На Пулковском шоссе группа молодых людей устроила драку в автобусе
В Петербурге задержали подростков, избивших местного жителя в квартире
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из частного дома в Зеленогорске

В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из частного дома в Зеленогорске

Полицейские задержали подозреваемого в краже из частного дома в Зеленогорске

3 июня, в 11 часов 20 минут утра, 60-летний гражданин, проживающий в доме номер 3 по улице Героев в городе Зеленогорске, обратился в правоохранительные органы Курортного района Санкт-Петербурга. В своем заявлении он указал на незаконное проникновение в его частное домовладение и хищение имущества.

Согласно заявлению потерпевшего, злоумышленник похитил денежные средства в размере 400 000 рублей, 800 долларов США, а также пять наручных часов. Общая стоимость похищенного имущества, по оценке заявителя, составила 4 000 000 рублей.

На основании данного заявления было возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за кражу в особо крупном размере.

Первого ноября, в три часа дня, сотрудниками оперативной группы уголовного розыска возле дома номер два по Светлой улице в поселке Победа Выборгского района Ленинградской области был задержан 42-летний мужчина. Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, являлся неработающим и не имел постоянного места жительства. Он подозревается в совершении вышеуказанного преступления. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

