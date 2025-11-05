В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из частного дома в Зеленогорске

3 июня, в 11 часов 20 минут утра, 60-летний гражданин, проживающий в доме номер 3 по улице Героев в городе Зеленогорске, обратился в правоохранительные органы Курортного района Санкт-Петербурга. В своем заявлении он указал на незаконное проникновение в его частное домовладение и хищение имущества.

Согласно заявлению потерпевшего, злоумышленник похитил денежные средства в размере 400 000 рублей, 800 долларов США, а также пять наручных часов. Общая стоимость похищенного имущества, по оценке заявителя, составила 4 000 000 рублей.

На основании данного заявления было возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за кражу в особо крупном размере.

Первого ноября, в три часа дня, сотрудниками оперативной группы уголовного розыска возле дома номер два по Светлой улице в поселке Победа Выборгского района Ленинградской области был задержан 42-летний мужчина. Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, являлся неработающим и не имел постоянного места жительства. Он подозревается в совершении вышеуказанного преступления. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.