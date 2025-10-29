В Ленобласти задержали подростков - налетчиков на продовольственные магазины

26 октября, вечером, правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области зарегистрировали два инцидента, связанных с ограблением продуктовых магазинов.

Первый случай зафиксирован около 19:00 на улице Героев в городе Всеволожске. Четверо молодых людей вошли в торговую точку и, стремясь вынести товары без оплаты, применили газовый баллончик против сотрудника охраны, распылив содержимое ему в лицо. После совершения данного деяния злоумышленники скрылись с места преступления.

Второе аналогичное происшествие случилось спустя два часа после первого. Группа молодых людей проникла в магазин, расположенный в доме номер 11 по шоссе Дорога Жизни. Угрожая применением перцового баллончика, они похитили товары на общую сумму 8 377 рублей.

По обоим фактам Следственным управлением УМВД России по Всеволожскому району были возбуждены два уголовных дела по статье 162, части 2 УК РФ (разбой).

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были установлены личности и местонахождение двух участников нападений. Ими оказались двое братьев, 13 и 14 лет, являющиеся учениками 7 и 8 классов одной из школ Всеволожского района Ленинградской области.

28 октября несовершеннолетние были задержаны по месту проживания и помещены в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. В настоящее время устанавливаются личности остальных участников преступных действий. Оперативные и следственные мероприятия продолжаются.