В Ленобласти сотрудница банка помогла в задержании помощника мошенников

29 октября около 09 часов 20 минут в органы правопорядка Кировского района Ленинградской области поступило заявление от сотрудника банковского отделения о том, что в филиале, расположенном на бульваре Партизанской Славы в городе Кировске, аферисты запланировали встречу с пожилой женщиной.

Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска предоставили 88-летней потенциальной жертве мошеннических действий имитацию денежных средств. Впоследствии, благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям, после передачи муляжа злоумышленнику, он был задержан в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области.

Задержанным оказался 20-летний безработный гражданин, прибывший из Новосибирска.

Позже пенсионерка сообщила сотрудникам полиции, что на протяжении двух дней ей поступали многократные телефонные звонки от лиц, представлявшихся сотрудниками различных организаций, которые убеждали её в необходимости сохранения денежных средств от мошеннических действий. Ранее она уже передала курьеру 1 010 000 рублей.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 30, части 3, статье 159, части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на мошенничество).

Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.