В Ленобласти задержали подозреваемого в стрельбе по окнам базы отдыха

29 октября в полицию Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение от сотрудницы базы отдыха, расположенной в деревне Коккорево. Она сообщила о повреждении окон в одном из корпусов.

По словам заявительницы, группа молодых людей вела стрельбу по окнам из пневматического оружия и попыталась скрыться, но часть нарушителей была задержана службой охраны непосредственно на месте происшествия.

Прибывшие полицейские обнаружили шесть отверстий в окнах одноэтажного строящегося здания, характерных для повреждений, нанесенных пневматическим оружием.

В результате оперативных действий был задержан 20-летний житель Санкт-Петербурга. Предварительно установлено, что в ночь на 29 октября он произвел стрельбу из пневматического пистолета, приобретенного им ранее через интернет. Изначально он использовал бутылки в качестве мишеней, а затем переключился на обстрел строящегося здания. После инцидента злоумышленник избавился от пневматического оружия и покинул место происшествия.

В отношении задержанного составлен административный протокол по статье 20.1 ч.1 КоАП РФ. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.