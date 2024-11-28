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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга неизвестный обстрелял окна спортшколы

В центре Петербурга неизвестный обстрелял окна спортшколы

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Опубликовал: Anton78
Фото:
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Полицией приняты меры к розыску стрелявшего из пневматики по окнам спортшколы в Адмиралтейском районе

Вчера, 27 ноября к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение от главного инженера спортивной школы о том, что неизвестный выстрелил из пневматического пистолета по окнам спортивного зала школы, расположенной в доме 31 по Рижскому проспекту. 
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили на окнах второго этажа здания несколько отверстий в окнах от пневматических пулек.
В результате инцидента пострадавших нет.
Полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 
В настоящее время полицейскими приняты меры к розыску стрелявшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Адмиралтейский район, стрельба, пневматика
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