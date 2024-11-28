В центре Петербурга неизвестный обстрелял окна спортшколы

Вчера, 27 ноября к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение от главного инженера спортивной школы о том, что неизвестный выстрелил из пневматического пистолета по окнам спортивного зала школы, расположенной в доме 31 по Рижскому проспекту.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили на окнах второго этажа здания несколько отверстий в окнах от пневматических пулек.

В результате инцидента пострадавших нет.

Полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В настоящее время полицейскими приняты меры к розыску стрелявшего.