Вчера, 27 ноября к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение от главного инженера спортивной школы о том, что неизвестный выстрелил из пневматического пистолета по окнам спортивного зала школы, расположенной в доме 31 по Рижскому проспекту.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили на окнах второго этажа здания несколько отверстий в окнах от пневматических пулек.
В результате инцидента пострадавших нет.
Полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В настоящее время полицейскими приняты меры к розыску стрелявшего.
В центре Петербурга неизвестный обстрелял окна спортшколы
Опубликовал: Anton78
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Полицией приняты меры к розыску стрелявшего из пневматики по окнам спортшколы в Адмиралтейском районе
Вчера, 27 ноября к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение от главного инженера спортивной школы о том, что неизвестный выстрелил из пневматического пистолета по окнам спортивного зала школы, расположенной в доме 31 по Рижскому проспекту.
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