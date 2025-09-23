В Невском районе задержали подозреваемых в нападении на курьера-доставщика

21 сентября, около 11 часов 45 минут, в отдел полиции Невского района Петербурга поступило телефонное сообщение из пункта оказания первой помощи, куда самостоятельно прибыл 17-летний работник службы доставки. Молодой человек, имевший повреждения головы и множественные гематомы, был госпитализирован в детское медицинское учреждение.

По словам потерпевшего, как он сообщил сотрудникам полиции, вечером предыдущего дня на него было совершено нападение неизвестными лицами в процессе выполнения заказа возле дома номер 25 по Искровскому проспекту.

В результате проведенных следственных действий было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (Хулиганство).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска Невского района были установлены личности и произведено задержание лиц, подозреваемых в нападении. Один из задержанных, 18-летний специалист по управлению продажами, был задержан возле дома номер 8, корпус 2, по улице Бадаева. Второй предполагаемый участник нападения, 16-летний учащийся девятого класса, был задержан сотрудниками правоохранительных органов возле дома номер 30, корпус 2, по проспекту Большевиков.

Оба задержанных помещены под стражу в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и находятся в изоляторе временного содержания.