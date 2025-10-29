ента новостей

15:15
Выставка «Человек-жизнь-вселенная. Контраст сопоставлений»
14:34
Петербургский парламент поддержал в первом чтении проект бюджета города на 2026 год
13:12
Беглов рассказал об ускорении строительства петербургского метро
12:37
В Ленобласти стартовал V Всероссийский конкурс «Лучшая школьная столовая»
12:17
В Петербурге бесплатная юридическая помощь будет предоставляться молодым жителям города, потерявшим родителей
12:07
Полицейские раскрыли криминальную схему сбыта сильнодействующих веществ
11:57
В Ленобласти задержали подростков - налетчиков на продовольственные магазины
11:50
В Сясьстрое задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
11:37
В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Хошимина
11:31
На проспекте Обуховской обороны задержали разбойника с дубиной
11:11
На проспекте Кузнецова мужчина выстрелил из "газовика" в девушку-подростка
10:43
В Петербурге ищут стрелков у пруда в Муринском парке
15:29
На развязке КАД с Выборгское шоссе полностью перекроют два съезда
13:18
В Петербурге утвердили порядок выплат семьям с детьми на погашение ипотечных кредитов
12:55
Группа КняZz выступит на фестивале «Мир без наркотиков. Мы выбираем жизнь!»
12:06
В Ленобласти задержали 16-летнего нарушителя ПДД на бабушкином автомобиле
11:37
На улице Курчатова покупатель ударил ножом продавца магазина
08:44
Безымянному парку в Колпино присвоили наименование «Парк Поколений»
08:42
Петербургских школьников на осенних каникулах ждут 20 музеев, театральный и книжный фестивали, концерты и экскурсии
08:30
Выездное заседание комиссии по транспорту провели на туристическом катамаране
21:09
В ДТП на трассе «Нева» пострадали два человека
20:32
В Петербурге задержали похитителей зятя депутата Госдумы и футболиста «Зенита»
13:37
В Петербурге грузовик сбил 3-летнего ребенка на «беговеле»
13:27
В Ломоносове мужчина стрелял из «пневматики» на детской площадке
13:19
В Петергофе мужчина поджог покрышки в доме на Ботанической улице
12:49
На Думской улице пьяные подростки устроили драку
14:10
В Пушкине вводятся ограничения движения транспорта
14:07
На Софийской улице столкнулись две фуры и легковушка
14:01
Под Волосово грузовик насмерть сбил женщину-пешехода
13:57
В Петербурге задержали подозреваемого в разбое в сетевом магазине в Токсово
Все новости
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге ищут стрелков у пруда в Муринском парке

В Петербурге ищут стрелков у пруда в Муринском парке

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские разыскивают неизвестных, сорвавших выстрелом рандеву у пруда в Муринском парке

Вчера, 28 октября, около 20 часов 05 минут в отдел полиции Калининского района Петербурга поступило заявление от 42-летнего гражданина. Он сообщил о нападении, произошедшем в Муринском парке, где двое несовершеннолетних, применив газовый пистолет, произвели выстрел ему в лицо, после чего покинули место происшествия.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов выяснили, что потерпевший ранее вступил в переписку с девушкой в одной из социальных сетей и назначил встречу. Однако на встречу вместо девушки прибыли двое молодых людей. Один из прибывших заявил, что сестра, с которой потерпевший вел переписку, не достигла совершеннолетия.

Затем один из юношей произвёл выстрел из газового пистолета в лицо мужчине, направлявшемуся на встречу, после чего оба скрылись с места преступления. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, которую он получил в ближайшем медицинском учреждении.

В настоящее время правоохранительными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту. Полиция предпринимает все необходимые меры для установления местонахождения и задержания лиц, причастных к данному инциденту.

Калининский район, стрельба
