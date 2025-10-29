В Петербурге ищут стрелков у пруда в Муринском парке

Вчера, 28 октября, около 20 часов 05 минут в отдел полиции Калининского района Петербурга поступило заявление от 42-летнего гражданина. Он сообщил о нападении, произошедшем в Муринском парке, где двое несовершеннолетних, применив газовый пистолет, произвели выстрел ему в лицо, после чего покинули место происшествия.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов выяснили, что потерпевший ранее вступил в переписку с девушкой в одной из социальных сетей и назначил встречу. Однако на встречу вместо девушки прибыли двое молодых людей. Один из прибывших заявил, что сестра, с которой потерпевший вел переписку, не достигла совершеннолетия.

Затем один из юношей произвёл выстрел из газового пистолета в лицо мужчине, направлявшемуся на встречу, после чего оба скрылись с места преступления. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, которую он получил в ближайшем медицинском учреждении.

В настоящее время правоохранительными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту. Полиция предпринимает все необходимые меры для установления местонахождения и задержания лиц, причастных к данному инциденту.