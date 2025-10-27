ента новостей

В Петербурге грузовик сбил 3-летнего ребенка на «беговеле»
В Ломоносове мужчина стрелял из «пневматики» на детской площадке
В Петергофе мужчина поджог покрышки в доме на Ботанической улице
На Думской улице пьяные подростки устроили драку
В Пушкине вводятся ограничения движения транспорта
На Софийской улице столкнулись две фуры и легковушка
Под Волосово грузовик насмерть сбил женщину-пешехода
В Петербурге задержали подозреваемого в разбое в сетевом магазине в Токсово
В Колпино поймали "дропа"из Сибири, подозреваемого в обмане пенсионерок
На проспекте Просвещения в вагоновожатого трамвая распылили «перцовку»
В Пушкине и Шушарах полицейские провели профилактический рейд по хостелам
Житель Сертолово задержан за поджог частного дома его бабушки
СКА разгромил «Сочи» в матче чемпионата КХЛ со счётом 8:1
В Ленобласти автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали восемь человек, один из которых скончался
В Петербурге в четырех районах планируют ограничить движение транспорта
В Петербурге стартует Неделя борьбы с инсультом
Житель деревни Реполка задержан за незаконный оборот наркотиков
В Петербурге поймали задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Планерной улицы
В центре Петербурга поймали 17-летнего "дропа", обманувшего пенсионерку с набережной Фонтанки
Во Фрунзенском районе задержан мужчина, обокравший квартиру знакомого
Полицейские Петербурга провели профилактический рейд на Сенном рынке
В Петербурге стартовал XXIII Форум стратегов
В Парголово мужчина напал на подростка в лифте жилого дома
В Петербурге подарочный комплект детских принадлежностей смогут получать опекуны новорожденных петербуржцев
Мост через Свирь для прохода вверх по реке теплоходов «Ист-Ривер» и «Тетис»
Crush string quartet с программой «Мировые рок - хиты»
В Петербурге на развязке КАД с Московским шоссе будет полностью перекрыт съезд
Полицейские Петербурга раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Большой Разночинной улицы
На Галерной улице в несовершеннолетнюю девушку выстрелили из "Пионера"
В Петербурге грузовик сбил 3-летнего ребенка на «беговеле»

В Петербурге грузовик сбил 3-летнего ребенка на «беговеле»

Полицейские проводят проверку по факту ДТП с наездом грузовика на трехлетнего ребенка на Верхне-Каменской улице

В Санкт-Петербурге, 26 октября, около 19:00 произошел инцидент на Верхне-Каменской улице, дом 11. Сорокалетний мужчина, находившийся за рулем малотоннажного грузовика «Ивеко Дэйли», проявил невнимательность при выполнении маневра, что привело к совершению наезда на трехлетнего ребенка. Мальчик, вместе с родителями, пересекал дорогу на "беговеле" по пешеходному переходу, не оборудованному светофором.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия ребенок получил серьезные повреждения: закрытую травму живота и перелом бедренной кости. Его состояние оценивается как тяжелое, и он был немедленно доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Согласно установленным данным, водитель грузовика в текущем, 2025 году, неоднократно привлекался к административной ответственности. Зафиксировано двадцать шесть случаев нарушения правил дорожного движения.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннюю проверку обстоятельств аварии. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с произошедшим.

Приморский район, ДТП, пострадавший пешеход, дети
