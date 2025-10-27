В Петербурге грузовик сбил 3-летнего ребенка на «беговеле»

В Санкт-Петербурге, 26 октября, около 19:00 произошел инцидент на Верхне-Каменской улице, дом 11. Сорокалетний мужчина, находившийся за рулем малотоннажного грузовика «Ивеко Дэйли», проявил невнимательность при выполнении маневра, что привело к совершению наезда на трехлетнего ребенка. Мальчик, вместе с родителями, пересекал дорогу на "беговеле" по пешеходному переходу, не оборудованному светофором.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия ребенок получил серьезные повреждения: закрытую травму живота и перелом бедренной кости. Его состояние оценивается как тяжелое, и он был немедленно доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Согласно установленным данным, водитель грузовика в текущем, 2025 году, неоднократно привлекался к административной ответственности. Зафиксировано двадцать шесть случаев нарушения правил дорожного движения.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннюю проверку обстоятельств аварии. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с произошедшим.