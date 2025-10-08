ента новостей

В Невском районе задержали стрелка из пневматики у детской площадки

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Невском районе полицейские задержали развлекавшегося стрельбой из пневматики у детской площадки

7 октября 2025 года, около 17 часов 30 минут, дежурная часть полиции Невского района Петербурга приняла звонок о стрельбе на Шлиссельбургском проспекте, дом 2. Сообщалось, что на территории детской площадки замечен мужчина, использующий пневматическое оружие для стрельбы по целям.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и вневедомственной охраны. В результате проведенных действий был задержан 44-летний неработающий гражданин, проживающий в данном районе. Задержание произошло возле мусорного контейнера, расположенного в непосредственной близости от детской площадки.

Установлено, что задержанный произвел несколько выстрелов из пневматической винтовки по пластмассовой мишени. В настоящее время данный гражданин доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с данным инцидентом.

Все по теме: Невский район, стрельба
