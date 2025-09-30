На Бестужевской улице задержали подозреваемый в беспорядочной стрельбе

29 сентября 2025 года, около 15 часов 05 минут, дежурная часть полиции Калининского района Петербурга приняла сообщение о звуках, похожих на выстрелы, раздающихся близ дома номер 10 по Бестужевской улице, а именно на парковочной территории универсама.

Оперативно прибывшими сотрудниками патрульно-постовой службы полиции непосредственно на месте предполагаемого правонарушения был задержан гражданин 26 лет, зарегистрированный по данному адресу. Установлено, что указанный гражданин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, производил выстрелы в воздух из травматического пистолета.

В результате указанных действий пострадавших не зафиксировано.

Задержанный доставлен в отделение полиции для проведения дальнейших процессуальных действий и выяснения обстоятельств произошедшего. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту данного инцидента.