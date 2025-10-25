ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » Житель Сертолово задержан за поджог частного дома его бабушки

Житель Сертолово задержан за поджог частного дома его бабушки

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали жителя Сертолово после поджога частного дома его бабушки

24 октября, около 10 часов 15 минут в правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о пожаре, возникшем в дачном доме, расположенном в садоводческом некоммерческом товариществе «Заозерное» массива «Мертуть».

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что в результате пожара полностью уничтожен двухэтажный дом, собственником которого является пенсионерка, 74 лет. Сумма ущерба, нанесенного пожаром, оценена в 5 миллионов 30 тысяч рублей.

По свидетельству владелицы дома, на протяжении нескольких последних месяцев в доме проживал ее 25-летний внук, с которым у нее неоднократно возникали разногласия в связи с его отказом от трудоустройства. Примечательно, что незадолго до пожара он оставил ей письменное сообщение, содержащее угрозы поджога.

Проведенная экспертиза установила, что причиной возгорания является преднамеренный поджог.

24 октября, примерно в полдень, на территории садоводческого товарищества «Выборжец» Всеволожского района, сотрудниками полиции был задержан молодой человек, подозреваемый в совершении данного преступления. Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и грабежом.

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. После оформления необходимых документов он был помещен в изолятор временного содержания. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, поджог
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
