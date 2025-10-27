На Думской улице пьяные подростки устроили драку

В правоохранительные органы Центрального района в районе 17:00 поступила информация о произошедшем конфликте с применением физической силы возле торговой точки, расположенной на Думской улице.

Прибывшие на указанное место сотрудники полиции задержали четверых юношей в возрасте от шестнадцати до семнадцати лет, подозреваемых в участии в данном инциденте. Задержанные были доставлены в отделение полиции для установления всех деталей произошедшего. Отмечается, что указанные лица находились в состоянии алкогольного опьянения.

С места происшествия каретой скорой помощи в медицинское учреждение был доставлен пострадавший мужчина с диагностированными ушибами головы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего конфликта.