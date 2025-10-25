На Софийской улице столкнулись две фуры и легковушка

25 октября, около 09 часов 45 минут, на Софийской улице, возле дома номер 149, во Фрунзенском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей и одного легкового транспортного средства.

Согласно предварительным данным, в результате указанного инцидента имеется один пострадавший. Водитель легкового автомобиля, мужчина 33 лет, получил серьёзные травмы и был доставлен в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего дорожно-транспортного происшествия.