На Ланском шоссе мужчина на внедорожнике насмерть сбил 27-летнего пешехода

Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло 5 декабря около 08:50 у дома номер 8 по Ланскому шоссе. 27-летний гражданин одной из стран Центральной Азии погиб на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

Согласно предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер», двигаясь от Новосибирской улицы в направлении набережной Черной речки, совершил наезд на пешехода вне зоны пешеходного перехода. В результате удара пешехода отбросило на автомобиль «Киа Соул», управляемый 41-летней женщиной, который двигался во встречном направлении.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении водителя «Тойоты Ленд Крузер» избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие.