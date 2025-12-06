ента новостей

На автодороге «Парголово-Огоньки» в ДТП пострадали двое детей

На автодороге «Парголово-Огоньки» в ДТП пострадали двое детей

Опубликовал: Антон78
Полицейские проводят проверку по факту ДТП на дороге «Парголово-Огоньки», в котором тяжело пострадали несовершеннолетние пассажиры попавшего в аварию автомобиля 

На автотрассе «Парголово – Огоньки» 5 декабря в 18:40 произошло серьезное ДТП, в котором тяжело пострадали двое детей. Авария случилась на 43-м километре, когда 37-летняя водительница автомобиля «Киа Сид», ехавшая в сторону микрорайона Черная речка, не справилась с управлением из-за превышения скорости.

В результате, ее машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с каршеринговым автомобилем «Киа Рио», за рулем которого находился 47-летний мужчина. Четырехлетний и девятилетний пассажиры «Киа Сид» получили серьезные травмы и экстренно госпитализированы.

По данным полиции, женщина, управлявшая «Киа Сид», неоднократно нарушала правила дорожного движения. В текущем году она 18 раз привлекалась к ответственности за нарушение ПДД, причем 17 из этих случаев были связаны с превышением скоростного режима. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку всех обстоятельств произошедшего.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, ДТП
