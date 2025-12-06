На улице Профессора Качалова иномарка сбила 16-летнего подростка

Юный студент колледжа, шестнадцати лет, был тяжело травмирован и госпитализирован после ДТП, произошедшего 5 декабря в 08:40 возле дома номер 3 по улице Профессора Качалова. 45-летний водитель автомобиля «Джетур Дашинг», двигаясь по направлению к Зеркальной улице от Обуховской Обороны, совершил наезд на пешехода, пересекавшего дорогу в неположенном месте.

В связи с инцидентом ведется расследование. По завершении проверки сотрудниками правоохранительных органов будет принято процессуальное решение.