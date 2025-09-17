В Шушарах полицейские провели тотальную проверку строек

Рано утром 16 сентября сотрудники правоохранительных органов провели плановую операцию по контролю за соблюдением миграционных норм. На этот раз внимание было уделено строительным объектам в поселке Шушары, расположенном в Пушкинском районе.

В рамках профилактического мероприятия инспекции подверглись строительные площадки, находящиеся на Старорусском проспекте, Окуловской и Школьной улицах. Служебные собаки и опытные сотрудники полиции обнаружили лиц, пытавшихся уклониться от проверки, несмотря на предпринятые меры конспирации и препятствия в виде запертых помещений. Все иностранные работники были собраны для осуществления проверки документов.

Один из нелегальных мигрантов был найден служебной собакой под столом в бытовке. Как выяснилось, у данного гражданина имелись серьезные нарушения миграционного законодательства. По результатам проведенной операции, полиция проверила документы более чем у 300 иностранных граждан, у 43 из которых были зафиксированы различные нарушения.

Нарушители были доставлены в отделение полиции для проведения дальнейшего разбирательства и привлечения к ответственности в соответствии с административным кодексом за нарушение миграционных правил. В настоящее время решается вопрос о депортации лиц, нарушивших закон. В отношении строительных организаций, нанимавших нелегальную рабочую силу, были возбуждены административные дела.

Полиция на регулярной основе продолжает проведение профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства иностранными гражданами.