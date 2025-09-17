ента новостей

15:11
На Дворцовом мосту начались ремонтные работы
15:07
На въезде в Кронштадт установили знак «Город воинской славы»
14:15
В ДТП на Пейзажной улице пострадали женщина и двое детей
11:51
В Петербурге поймали похитителя виски из алкомаркета
11:48
Петербургские спортсмены отличились на чемпионате России по гребному спорту
10:35
В Петербурге вор-домушник выпал из окна с похищенным имуществом
10:22
В ДТП на трассе М 10 "Россия" серьезно пострадал пожилой водитель «Лады Ларгус»
09:31
В Шушарах полицейские провели тотальную проверку строек
15:14
В Петербурге состоялся чемпионат России по парусному спорту
13:44
В Московском районе проинспектировали ход реставрации шахматно-шашечного павильона в Парке Победы
13:21
В Петербурге готовятся выйти на маршруты 30 новых автобусов ЛиАЗ и 53 Volgabus
10:41
В деревне Дятлицы "УАЗ Патриот" насмерть сбил пенсионера
10:31
Выставка «Трамваи милосердия Первой мировой»
10:26
В Петербурге пенсионерка с улицы Зенитчиков отдала мошенникам 8 млн рублей
10:17
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из дачного дома
10:11
В Киришах неизвестный пытался поджечь частный дом
10:07
Во Фрунзенском районе ищут поджигателя автомобиля на Будапештской улице
21:37
Подросток попал под колеса иномарки во дворах на улице Кораблестроителей
15:35
В Петербурге назначили нового руководителя комитета по здравоохранению
15:22
На федеральной трассе "Кола" 17 сентября разведут Ладожский мост
15:12
На Благовещенском мосту завершился ремонт
14:54
Открытие театра одного актера в Петербурге – «Паша читает»
14:51
На Ладожском мосту перекроют одну полосу движения
11:43
В Петербурге у жительницы Новокузнецка изъяли «слоновий транквилизатор»
10:25
Во Мге дое подростков на электросамокате столкнулись с фургоном
10:20
Дрозденко одержал победу на выборах губернатора Ленобласти
10:13
Выставка «САЛЬВАДОР ДАЛИ. Тайнопись»
10:02
На проспекте Наставников автоледи на иномарке сбила 16-летнего студента колледжа
09:59
В Петербурге задержали водителя, сбившего первоклассницу в Шушарах
09:52
В Петербурге мужчина напечатал купюры на принтере и попытался расплатиться в магазине
Питерец.ру » Происшествия » В Шушарах полицейские провели тотальную проверку строек

В Шушарах полицейские провели тотальную проверку строек

0
Полицейские провели тотальную проверку строек в Шушарах

Рано утром 16 сентября сотрудники правоохранительных органов провели плановую операцию по контролю за соблюдением миграционных норм. На этот раз внимание было уделено строительным объектам в поселке Шушары, расположенном в Пушкинском районе.

В рамках профилактического мероприятия инспекции подверглись строительные площадки, находящиеся на Старорусском проспекте, Окуловской и Школьной улицах. Служебные собаки и опытные сотрудники полиции обнаружили лиц, пытавшихся уклониться от проверки, несмотря на предпринятые меры конспирации и препятствия в виде запертых помещений. Все иностранные работники были собраны для осуществления проверки документов.

Один из нелегальных мигрантов был найден служебной собакой под столом в бытовке. Как выяснилось, у данного гражданина имелись серьезные нарушения миграционного законодательства. По результатам проведенной операции, полиция проверила документы более чем у 300 иностранных граждан, у 43 из которых были зафиксированы различные нарушения.

Нарушители были доставлены в отделение полиции для проведения дальнейшего разбирательства и привлечения к ответственности в соответствии с административным кодексом за нарушение миграционных правил. В настоящее время решается вопрос о депортации лиц, нарушивших закон. В отношении строительных организаций, нанимавших нелегальную рабочую силу, были возбуждены административные дела.

Полиция на регулярной основе продолжает проведение профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства иностранными гражданами.

Все по теме: Пушкинский район, мигранты
