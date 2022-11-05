В Невском районе полицейские раскрыли разбойное нападение на АЗС

Вчера ночью около 04 часов 20 минут на АЗС в Невском районе Петербурга было совершено разбойное нападение. Неизвестный злоумышленник, угрожая ножом 60-летней женщине, оператору-кассиру АЗС, похитил из кассовых аппаратов около 27 тысяч рублей, сигареты, после чего, сорвав с шеи оператора золотую цепочку и забрав принадлежащий ей мобильный телефон iPhone 10, скрылся с места происшествия на автомобиле «Лифан Солано» черного цвета.

Днем этого же дня около 14 часов 10 минут полицейские "по горячим следам", на Софийской улице задержали 47-летнего уроженца Азербайджана, зарегистрированного в Тосненском районе Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

По данным АН «Оперативное прикрытие», задержанный был неоднократно судим, в том числе за разбои и вымогательства. Освободился из мест заключения в июне 2022 года, после чего убыл в Азербайджан.