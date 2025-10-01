ента новостей

В Ленобласти с погоней задерживали водителя, скрывшегося с места ДТП
Петербургские предприятия активно присоединяются к федеральному проекту «Производительность труда»
Бывший заместитель главы Комитета по имуществу Ленобласти предстанет перед судом за взятки
В Петербурге начался осенний месячник по благоустройству
Сотрудники угрозыска Петербурга задержали распространителя детской порнографии
В Петербурге задержали стрелявшего с болкона из травмата
В поселке Щеглово рецидивист ограбил школьника
В Петербурге ищут затушивших Вечный огонь на Марсовом поле
В Кудрово конфликт школьников завершился ножом у горла
Полицейсике Петербурга ликвидировали крупный интернет-магазин по продаже наркотиков
Выставка акварелей Сергея Опульса «Лед и Пламень»
Концерт Романа Зорькина (бразильская гитара) с программой "Семь цветов"
На Петербургском шоссе в зоне строительства Южной широтной магистрали обновится схема движения
Во Всеволожске иномарка насмерть сбила 18-летнюю девушку
В Ленобласти задержали налетчиков на квартиру в поселке Сельцо
Во Всеволожске задержали стрелка из пневматического пистолета по птицам
В Кировске задержали двоих мигрантов за избиение соотечественника
В Сестрорецке адержали 17-летнюю «дропершу» за обман пенсионера
В Петербурге ищут стрелков по окнам квартиры на Богатырском проспекте
На Бестужевской улице задержали подозреваемый в беспорядочной стрельбе
Пенсионер с Васильевского острова отдал мошенникам более 15 млн рубле
В Сертолово задержали подростков, ударивших прохожего ради «эффектного» видео
Музыка Баха и Вивальди для органа и оркестра в исполнении Российского ансамбля старинной музыки
Пенсионер у станции метро "Гостиный двор" попал под колеса автобуса
Ремонт Сестрорецкого путепровода закончен
В Красном Селе молодой человек избил пенсионерку на пешеходном переходе
В Ленобласти ищут налетчиков на квартиру в поселке Сельцо
В Петербурге задержали водителя "Ягуара", стрелявшего по автобусу на Наличном мосту
По факту массовой драки на Невском проспекте возбудили уголовное дело
На Полюстровском проспекте "ВАЗ" сбил женщину
В Кудрово конфликт школьников завершился ножом у горла

Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские разбираются в конфликте подростков в Кудрово

30 сентября текущего года в 18 часов 00 минут в отдел полиции Всеволожского района Ленинградской области поступило заявление от 43-летнего гражданина, проживающего в Кудрово. В заявлении указывается, что 21 сентября приблизительно в 12 часов дня в квартире дома номер 13, расположенного на Европейском проспекте, 14-летний юноша совершил угрожающие действия в отношении его сына, ученика седьмого класса. Согласно заявлению, злоумышленник приставил кухонный нож к шее несовершеннолетнего.

В ходе оперативных мероприятий личность подозреваемого была установлена сотрудниками правоохранительных органов.

В данный момент времени проводится расследование с целью установления обстоятельств и причин, спровоцировавших данный конфликт.

В связи с тем, что участниками инцидента являются несовершеннолетние, информация о происшествии была передана в следственные органы для дальнейшего рассмотрения и принятия мер в соответствии с действующим законодательством.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район
