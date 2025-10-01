В Кудрово конфликт школьников завершился ножом у горла

30 сентября текущего года в 18 часов 00 минут в отдел полиции Всеволожского района Ленинградской области поступило заявление от 43-летнего гражданина, проживающего в Кудрово. В заявлении указывается, что 21 сентября приблизительно в 12 часов дня в квартире дома номер 13, расположенного на Европейском проспекте, 14-летний юноша совершил угрожающие действия в отношении его сына, ученика седьмого класса. Согласно заявлению, злоумышленник приставил кухонный нож к шее несовершеннолетнего.

В ходе оперативных мероприятий личность подозреваемого была установлена сотрудниками правоохранительных органов.

В данный момент времени проводится расследование с целью установления обстоятельств и причин, спровоцировавших данный конфликт.

В связи с тем, что участниками инцидента являются несовершеннолетние, информация о происшествии была передана в следственные органы для дальнейшего рассмотрения и принятия мер в соответствии с действующим законодательством.