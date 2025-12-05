ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В Сосновом Бору мужчина на иномарке сбил двух женщин

В Сосновом Бору мужчина на иномарке сбил двух женщин

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту ДТП с наездом на пешеходов в Сосновом Бору

В городе Сосновый Бор Ленинградской области 4 декабря около 07 часов 45 минут произошло ДТП, в результате которого пострадали два пешехода. Инцидент случился возле дома 59А по проспекту Героев, когда 55-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис», поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, сбил двух женщин, переходивших дорогу. Согласно предварительной информации, пешеходы двигались на красный свет.

Пострадавшими оказались 16-летняя студентка колледжа и её 55-летняя мать. Обе женщины были доставлены в больницу в тяжелом состоянии для оказания медицинской помощи.

В связи с произошедшим ДТП было возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии с частью 2 статьи 12.24 КоАП РФ. Водитель иномарки ранее, в текущем году, уже дважды привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Все по теме: Ленобласть, Сосновый Бор, ДТП, пострадавший пешеход
