В Комитете по транспорту подвели итоги работы Молодёжного совета транспортного блока

На недавнем заседании объединенного Молодёжного совета, который функционирует в рамках транспортного блока Комитета по транспорту, были подведены итоги работы Совета за 2025 год, а также обсуждены планы на предстоящее 2026 год. Важное мероприятие собрало представителей различных организаций и учреждений, в том числе и Горэлектротранса. На встрече от этого предприятия присутствовали три ключевых специалиста: Екатерина Скиць, занимающаяся вопросами учёта инвестиций и капитальных вложений, Роман Рудников, который руководит строительными объектами в Управлении капитального строительства и ремонта, и Василиса Быльцева, ведущий инженер производственно-технического отдела Службы подвижного состава.

В настоящее время в Горэлектротрансе активно ищут новых представителей для участия в объединённом Молодёжном совете транспортной отрасли. Основное внимание уделяется работникам, которые моложе 35 лет, что подчеркивает стремление предприятия привлекать молодые таланты и свежие идеи. Все желающие могут направлять свои заявки заместителю председателя первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» Марине Треус, контактные данные которой можно найти по ссылке: https://t.me/TreusM.

Стоит отметить, что объединенный Молодёжный совет был создан в 2024 году с целью формирования профессионального сообщества для молодых специалистов в области транспорта. Данная инициатива направлена на популяризацию транспортной отрасли, а также на укрепление её кадрового потенциала. Молодёжный совет активно работает над тем, чтобы создать условия для обмена опытом и знаниями между молодыми специалистами, а также способствовать их профессиональному росту и развитию.