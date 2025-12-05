ента новостей

13:04
В Комитете по транспорту подвели итоги работы Молодёжного совета транспортного блока
13:00
В Гатчине вводят в эксплуатацию новый лабораторно-производственный корпус нанотехнологического центра
12:55
В Госдуме поддержали усиление защиты Рунета от VPN-рисков
12:51
В Петербурге задержан подозреваемый в финансировании экстремистов
12:46
В Сосновом Бору мужчина на иномарке сбил двух женщин
12:42
В Ленобласти задержан подозреваемый в грабеже в поселке Советский 
12:39
В Петербурге задержали авто с налетчиками на магазин на улице Маршала Захарова
12:30
В Белоострове ликвидирована нарколаборатория по производству «синтетики»
21:20
На Бухарестской улице тномарка сбила 42-летнего пешехода
21:01
В Петербурге с 4 декабря запрещен выход на лёд
20:57
В Ротонде Мариинского дворца прошел торжественный приём в честь Дня Героев Отечества
20:54
В Петербурге стартовал 25 Международный турнир по мини-футболу для воспитанников детских домов
20:33
В Петербурге подвели итоги региональной «Вахты Памяти-2025»
13:35
В Петербурге обезвредили группу автоугонщиков
10:50
В Ленобласти задержали жительницу Новгородской области, обокравшую пенсионерку из Вырицы
10:43
В Петербурге задержан подозреваемый в неправомерном завладении автомобилем на улице Типанова
10:31
В Петербурге задержали неадеквата, размахившего ножом в магазине на Светлановском проспекте
19:25
В Петербурге откроется музей Маэстро Юрия Хатуевича Темирканова
19:18
В Особняке Брюллова открывается выставка художников из Москвы
14:34
В Петербурге вручили премию «Лучшая профессиональная династия Санкт-Петербурга»
14:31
День Неизвестного солдата
12:23
В Петербурге утвердили звание «Образцовый детский коллектив Санкт‑Петербурга»
12:07
Киностудию «Ленфильм» решено передать в собственность Петербурга
11:51
В Ломоносовском районе Ленобласти автобус сбил мужчину
11:40
В Петергофе мужчина отобрал две бутылки рома у грузчика
11:36
В Пулково задержали «дроппершу», за обман пенсионера из Сестрорецка
11:34
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на Гончарной улице
11:28
Девочек-подростков, устроивших драку на вокзале в Павловске доставили в полицию
22:26
СКА одержал победу над «Локомотивом» в овертайме
20:45
Выставка «Память поколений: Нельзя забыть»
В Комитете по транспорту подвели итоги работы Молодёжного совета транспортного блока

В Комитете по транспорту подвели итоги работы Молодёжного совета транспортного блока

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Комитет по транспорту
На заседании объединенного Молодёжного совета транспортного блока в Комитете по транспорту подвели итоги работы Совета в 2025 году

На недавнем заседании объединенного Молодёжного совета, который функционирует в рамках транспортного блока Комитета по транспорту, были подведены итоги работы Совета за 2025 год, а также обсуждены планы на предстоящее 2026 год. Важное мероприятие собрало представителей различных организаций и учреждений, в том числе и Горэлектротранса. На встрече от этого предприятия присутствовали три ключевых специалиста: Екатерина Скиць, занимающаяся вопросами учёта инвестиций и капитальных вложений, Роман Рудников, который руководит строительными объектами в Управлении капитального строительства и ремонта, и Василиса Быльцева, ведущий инженер производственно-технического отдела Службы подвижного состава.

В настоящее время в Горэлектротрансе активно ищут новых представителей для участия в объединённом Молодёжном совете транспортной отрасли. Основное внимание уделяется работникам, которые моложе 35 лет, что подчеркивает стремление предприятия привлекать молодые таланты и свежие идеи. Все желающие могут направлять свои заявки заместителю председателя первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» Марине Треус, контактные данные которой можно найти по ссылке: https://t.me/TreusM.

Стоит отметить, что объединенный Молодёжный совет был создан в 2024 году с целью формирования профессионального сообщества для молодых специалистов в области транспорта. Данная инициатива направлена на популяризацию транспортной отрасли, а также на укрепление её кадрового потенциала. Молодёжный совет активно работает над тем, чтобы создать условия для обмена опытом и знаниями между молодыми специалистами, а также способствовать их профессиональному росту и развитию.

