В Госдуме поддержали усиление защиты Рунета от VPN-рисков

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Роскомнадзор прокомментировал сообщения об усилении борьбы с VPN-сервисами 

Роскомнадзор прояснил ситуацию с сообщениями об активизации борьбы с VPN, заявив о непрерывном совершенствовании инструментов обеспечения безопасности российского интернет-пространства. В ведомстве подчеркнули, что модернизация систем направлена на обеспечение защиты от современных технологических и информационных атак.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор внес изменения в конфигурацию технических средств для борьбы с угрозами (ТСПУ), добавив в черный список три новых протокола: SOCKS5, VLESS и L2TP. Также используется анализ процесса установления зашифрованного соединения (TLS handshake).

Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, координатор проекта «Цифровая Россия», подчеркнул, что усиление защиты Рунета является логичным шагом в связи с растущими цифровыми опасностями:

«В настоящее время VPN используется пользователями для обхода блокировок, но также является платформой для мошеннических действий. Появляются новые схемы, когда под видом "бесплатной защиты" пользователю навязывается вредоносное ПО с негативными последствиями для его информации, финансов и устройств».

По словам депутата, обновленные параметры ТСПУ нацелены в первую очередь на предотвращение технологических угроз, а не на создание преград для пользователей:

«При выявлении протоколов, преимущественно используемых для сокрытия трафика и запуска вредоносных программ, закономерно, что государство принимает меры. Это стандартная практика для стран, заботящихся о безопасности своих сетей. Наша цель – предотвратить попадание троянов, способных похитить банковские данные, в смартфоны пользователей под видом "удобных сервисов". Подобные инциденты уже происходили, и их частота возрастает».

