В Петербурге задержали авто с налетчиками на магазин на улице Маршала Захарова

В Красносельском районе Санкт-Петербурга полиция разбирается в обстоятельствах дерзкого нападения на магазин. 4 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение об инциденте, произошедшем в магазине, расположенном в доме №20 по улице Маршала Захарова. Четверо злоумышленников, находившихся под воздействием, предположительно, алкоголя или наркотических веществ, ворвались в помещение, где избили продавца и, угрожая ножом, попытались вынести алкогольную продукцию.

Прибывший на место происшествия патруль установил детали произошедшего. Около четырех утра к магазину подъехала машина марки «Хендай Солярис», из которой вышли четверо человек. Попытка кражи спиртного переросла в конфликт с продавцом-кассиром, 31 года, который получил телесные повреждения.

При выходе из торговой точки нападавшие столкнулись с 39-летним курьером, который попытался вступиться за коллегу. Злоумышленники избили курьера, похитили его мобильный телефон стоимостью 40 тысяч рублей и скрылись с места преступления.

Вскоре сотрудники полиции остановили автомобиль подозреваемых у дома №17 по улице Доблести. В салоне находились 26-летний уроженец Северо-Кавказского региона в состоянии опьянения и его несовершеннолетняя спутница 17 лет, которых доставили в отделение полиции. В отношении молодого человека составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), он помещен в камеру для административно задержанных. Несовершеннолетняя опрошена и передана родителям.

Курьер обратился за медицинской помощью в травмпункт. Продавец магазина отказался от подачи заявления. Полиция проводит проверку по факту случившегося и решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Ведется работа по установлению всех участников нападения.