ента новостей

13:04
В Комитете по транспорту подвели итоги работы Молодёжного совета транспортного блока
13:00
В Гатчине вводят в эксплуатацию новый лабораторно-производственный корпус нанотехнологического центра
12:55
В Госдуме поддержали усиление защиты Рунета от VPN-рисков
12:51
В Петербурге задержан подозреваемый в финансировании экстремистов
12:46
В Сосновом Бору мужчина на иномарке сбил двух женщин
12:42
В Ленобласти задержан подозреваемый в грабеже в поселке Советский 
12:39
В Петербурге задержали авто с налетчиками на магазин на улице Маршала Захарова
12:30
В Белоострове ликвидирована нарколаборатория по производству «синтетики»
21:20
На Бухарестской улице тномарка сбила 42-летнего пешехода
21:01
В Петербурге с 4 декабря запрещен выход на лёд
20:57
В Ротонде Мариинского дворца прошел торжественный приём в честь Дня Героев Отечества
20:54
В Петербурге стартовал 25 Международный турнир по мини-футболу для воспитанников детских домов
20:33
В Петербурге подвели итоги региональной «Вахты Памяти-2025»
13:35
В Петербурге обезвредили группу автоугонщиков
10:50
В Ленобласти задержали жительницу Новгородской области, обокравшую пенсионерку из Вырицы
10:43
В Петербурге задержан подозреваемый в неправомерном завладении автомобилем на улице Типанова
10:31
В Петербурге задержали неадеквата, размахившего ножом в магазине на Светлановском проспекте
19:25
В Петербурге откроется музей Маэстро Юрия Хатуевича Темирканова
19:18
В Особняке Брюллова открывается выставка художников из Москвы
14:34
В Петербурге вручили премию «Лучшая профессиональная династия Санкт-Петербурга»
14:31
День Неизвестного солдата
12:23
В Петербурге утвердили звание «Образцовый детский коллектив Санкт‑Петербурга»
12:07
Киностудию «Ленфильм» решено передать в собственность Петербурга
11:51
В Ломоносовском районе Ленобласти автобус сбил мужчину
11:40
В Петергофе мужчина отобрал две бутылки рома у грузчика
11:36
В Пулково задержали «дроппершу», за обман пенсионера из Сестрорецка
11:34
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на Гончарной улице
11:28
Девочек-подростков, устроивших драку на вокзале в Павловске доставили в полицию
22:26
СКА одержал победу над «Локомотивом» в овертайме
20:45
Выставка «Память поколений: Нельзя забыть»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали авто с налетчиками на магазин на улице Маршала Захарова

В Петербурге задержали авто с налетчиками на магазин на улице Маршала Захарова

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Красносельского района задержали авто с подозреваемыми в нападении на работников магазина на улице Маршала Захарова

В Красносельском районе Санкт-Петербурга полиция разбирается в обстоятельствах дерзкого нападения на магазин. 4 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение об инциденте, произошедшем в магазине, расположенном в доме №20 по улице Маршала Захарова. Четверо злоумышленников, находившихся под воздействием, предположительно, алкоголя или наркотических веществ, ворвались в помещение, где избили продавца и, угрожая ножом, попытались вынести алкогольную продукцию.

Прибывший на место происшествия патруль установил детали произошедшего. Около четырех утра к магазину подъехала машина марки «Хендай Солярис», из которой вышли четверо человек. Попытка кражи спиртного переросла в конфликт с продавцом-кассиром, 31 года, который получил телесные повреждения.

При выходе из торговой точки нападавшие столкнулись с 39-летним курьером, который попытался вступиться за коллегу. Злоумышленники избили курьера, похитили его мобильный телефон стоимостью 40 тысяч рублей и скрылись с места преступления.

Вскоре сотрудники полиции остановили автомобиль подозреваемых у дома №17 по улице Доблести. В салоне находились 26-летний уроженец Северо-Кавказского региона в состоянии опьянения и его несовершеннолетняя спутница 17 лет, которых доставили в отделение полиции. В отношении молодого человека составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), он помещен в камеру для административно задержанных. Несовершеннолетняя опрошена и передана родителям.

Курьер обратился за медицинской помощью в травмпункт. Продавец магазина отказался от подачи заявления. Полиция проводит проверку по факту случившегося и решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Ведется работа по установлению всех участников нападения.

Все по теме: Красносельский район, разбойное нападение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

19-06-2023, 11:52
В Петербурге четверо мужчин и две женщины пытались ограбить магазин на проспекте Маршала Блюхера
17-02-2023, 11:44
В Петербурге задержали мужчину, который угрожая ножом забрал мобильный телефон у девушки
19-05-2025, 13:06
На улице Полярников пьяный мужчина ударил ножом продавца магазина
24-03-2025, 14:33
В Гатчина поймали представителей кочевого народа, подозреваемых в налете на магазин
5-06-2022, 13:06
В Петербурге охранник магазина подстрелил покупателя
10-09-2024, 09:09
На улице Пионерстроя мигрант ограбил женщину

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:46
В Сосновом Бору мужчина на иномарке сбил двух женщин
Вчера, 21:20
На Бухарестской улице тномарка сбила 42-летнего пешехода
3-12-2025, 11:51
В Ломоносовском районе Ленобласти автобус сбил мужчину
28-11-2025, 23:58
Два человека погибли в ДТП с грузовиками и маршруткой на Московском шоссе
Наверх