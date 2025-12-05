ента новостей

В Гатчине вводят в эксплуатацию новый лабораторно-производственный корпус нанотехнологического центра

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Ленобласти
Госстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию нового лабораторно-производственного корпуса Северо-Западного нанотехнологического центра

Государственный строительный надзор дал свое одобрение на ввод в эксплуатацию нового лабораторно-производственного корпуса, расположенного в Северо-Западном нанотехнологическом центре, который находится на Пушкинском шоссе в городе Гатчина. Данный объект предназначен для производства высокоточного оборудования, что является значительным шагом вперед для нашего региона. Вице-губернатор по вопросам строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, Евгений Барановский, отметил, что это не просто абстрактная концепция «инновации», а реальное производство оборудования, которое ранее мы в основном закупали за пределами страны.

Создание такого центра является редким событием даже для крупных индустриальных регионов, и его запуск обещает принести множество преимуществ. Он не только обеспечит нас высококвалифицированными специалистами, но и позволит развивать компетенции в области высокоточного производства, что, в свою очередь, создаст реальные точки роста для промышленности. Барановский выразил благодарность команде строителей, которые организовали процесс так эффективно, что все основные работы были завершены менее чем за год. Теперь, когда здание готово, команда может приступить к подготовке к запуску производства.

Это событие открывает новые горизонты для местной экономики, ведь высокоточное оборудование будет пользоваться спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Ожидается, что новый центр станет не только источником новых рабочих мест, но и площадкой для инновационных разработок, что в конечном итоге укрепит позиции региона в сфере высоких технологий. Важно отметить, что подобные инициативы способствуют развитию научных исследований и внедрению новых технологий, что крайне необходимо для повышения конкурентоспособности страны на международной арене.

Ленобласть, Гатчинский район
