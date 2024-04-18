В Невском районе задержали дебошира со страйкбольной гранатой

Накануне вечером, 17 апреля 2024 года около 20 часов 10 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация от жительницы дома 5/2 по Народной улице. Женщина рассказала стражам порядка о том, что на лестничной площадке неизвестный конфликтует с ее мужем и угрожает ему предметом, похожим на гранату.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские задержали на месте 39-летнего жителя Саратовской области и установили, что задержанный, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, стоял в дверях между лифтовым холлом и лестничной площадкой 15-го этажа, препятствовал их закрытию и открытию, конфликтовал с жильцами дома, после чего показал также находившемуся в холле жильцу дома страйкбольную гранату, из которой пытался выдернуть чеку.

Дебошира доставили в отдел полиции. У него изъяли 2 страйкбольные гранаты.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.