В Ленобласти ищут налетчиков на квартиру в поселке Сельцо

28 сентября, около половины шестого утра, в дежурную часть полиции Тосненского района Ленинградской области поступило сообщение о незаконном проникновении в квартиру, расположенную в доме номер 12 поселка Сельцо. Согласно поступившей информации, двое неустановленных лиц, скрывавших свои лица под масками, незаконно проникли в жилище с целью вымогательства денежных средств.

Оперативно прибывшими на место происшествия сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что инцидент произошел в 02:30. Двое злоумышленников проникли в квартиру, где проживала 39-летняя женщина, и, угрожая ей холодным оружием, потребовали передать им имеющиеся деньги.

В результате преступных действий женщина, охваченная страхом, издала громкий крик, который разбудил других жильцов дома. Опасаясь быть задержанными, нападавшие предпочли скрыться с места преступления, не получив желаемого и не завладев каким-либо имуществом.

В связи с произошедшим инцидентом было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.