12:25
Александр Беглов обсудил с Александром Новаком петербургскую энергетику
11:42
В центре Петербурга застрелили известного архитектора на глазах у дочери
11:25
В Петербурге задержали женщину, ударвшую ножом знакомую в ходе бытовой ссоры
11:19
Полицейские задержали водителя «Форда», который угрожал пистолетом в ходе дорожного конфликта на Октябрьской набережной
11:12
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Северного проспекта
11:07
В Невском районе задержали стрелка из пневматики у детской площадки
11:04
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Ветеранов
11:02
В Петергофе грабитель ударил ножом посетителя магазина
13:40
В Тихвинском районе 54-летний мотоциклист погиб, вылетев в кювет
13:09
В Герценовском университете презентовали новый роман Александры Марининой
12:59
Выставка работ людей старшего возраста «Добрых рук мастерство»
11:36
Приморский парк Победы отмечает 80-летие
11:30
Александр Беглов поздравил Владимира Путина с днём рождения
11:23
В Ленобласти пьяный водитель на иномарке врезался в дерево. Погиб пассажир
11:18
На Васильевском острове мигрант напал на бригаду скорой помощи
11:14
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с Будапештской улицы
11:10
В Ленобласти задержали подозреваемого о в нападении на курьера службы доставки в деревне Новое Девяткино
11:04
В Гатчине задержали подозреваемых в похищении человека
11:00
На трассе "Нарва" легковушка вылетела с дороги и перевернулась. Пострадала женщина и двое детей
10:54
В Ленобласти задержали женщину, «заказавшую» убийство своего мужа
19:24
Выставка «Живой Пушкин»
16:17
В Петербурге предлагают освободить плавучие музеи от транспортного налога
16:06
Беглов назначил председателя КРТИ Петербурга
16:02
В Калининском районе завершился ремонт улицы Демьяна Бедного
11:21
В Петербурге с 7 и 8 октября в трех районах ограничат движение транспорта
11:14
В Петербурге и Ленобласти полиция ликвидировала подпольные майнинговые фермы
11:09
На Пискарёвском проспекте дорожный конфликт завершился стрельбой
11:05
В торговом центре на проспекте Просвещения подросток выстрелил в лицо сверстнику
11:00
Конфликт мужчин на «Удельной» завершился стрельбой из аэрозольного устройства
10:56
На Гражданском проспекте прохожего ранили из пневматики
В Петергофе грабитель ударил ножом посетителя магазина

В Петергофе грабитель ударил ножом посетителя магазина

Полицейские задержали подозреваемого в нападении на магазин на Парковой улице и ранении покупателя

7 октября 2025 года, около 06 часов 05 минут, в дежурную часть полиции Петродворцового района Петербурга поступило экстренное сообщение об инциденте с нанесением телесных повреждений возле торговой точки, расположенной на Парковой улице.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов выяснили, что злоумышленник, совершая кражу четырёх бутылок пива из магазина, нанёс удар ножом в область головы 33-летнему посетителю, сделавшему ему словесное замечание, после чего покинул место преступления.

Пострадавший был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. После стабилизации состояния он был направлен на амбулаторное лечение.

В результате оперативных действий, предпринятых сотрудниками Росгвардии, спустя короткий промежуток времени после совершения преступления, подозреваемый был задержан у дома номер 20 по Парковой улице и доставлен в отдел полиции для проведения следственных мероприятий.

В настоящий момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

