В Петергофе грабитель ударил ножом посетителя магазина

7 октября 2025 года, около 06 часов 05 минут, в дежурную часть полиции Петродворцового района Петербурга поступило экстренное сообщение об инциденте с нанесением телесных повреждений возле торговой точки, расположенной на Парковой улице.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов выяснили, что злоумышленник, совершая кражу четырёх бутылок пива из магазина, нанёс удар ножом в область головы 33-летнему посетителю, сделавшему ему словесное замечание, после чего покинул место преступления.

Пострадавший был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. После стабилизации состояния он был направлен на амбулаторное лечение.

В результате оперативных действий, предпринятых сотрудниками Росгвардии, спустя короткий промежуток времени после совершения преступления, подозреваемый был задержан у дома номер 20 по Парковой улице и доставлен в отдел полиции для проведения следственных мероприятий.

В настоящий момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.