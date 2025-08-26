ента новостей

17:32
Двоих футболистов «Зенита» включили в сборную Бразилии
15:25
В Болгарии на турнире по греко-римской борьбе отличились два петербургских спортсмена
14:15
Депутаты ЗакС Петербурга направили гуманитарный груз в зону СВО
14:07
В Петербурге представили нового федерального инспектора
13:58
Беглов освободил от занимаемой должности председателя Комитета по тарифам
13:52
Одобрены изменения в Закон Санкт‑Петербурга «О Стратегии социально-экономического развития Санкт‑Петербурга на период до 2035 года»
12:39
В Петербурге будут судить двух работниц агентства занятости за организацию незаконной миграции
11:58
В Ленобласти задержали таксиста, подозреваемого в работе на мошенников
11:54
В Ленобласти задержали двоих подростков-мигрантов за разбой в Янино
11:46
Подросток на байке врезался в дерево в лесу в посёлке Сосново
11:38
Двух жителей петербурга задержали за убийство знакомого в Кронштадте
11:28
На трассе «Россия» иномарка насмерть сбила 43-летнего пешехода
11:24
В Вырице задержали мигранта, вмешавшегося в детский конфликт
11:14
На проспекте Новаторов нетрезвая компания напала на врача
10:19
В Колпино женщину будут судить за повреждение молотком чужого автомобиля
09:46
В Кронштадте стартовал семейный фестиваль «Остров мечтателей»
09:35
12 жителей Петербурга станyт лауреатами премии имени Александра Невского
16:08
В Приморском районе ограничат движение транспорта
16:06
В Центре занятости Петербурга усилили поддержку женщин
14:35
Мошенники стали использовать для своих схем Google Meet
13:08
Петербуржцы серебряного возраста оформили 100 тысяч электронных сертификатов на посещение музеев
12:43
Балет «Щелкунчик»
12:36
Концерт Вивальди «Времена года»
10:16
Петербургски спортсменки отличились на первенстве мира по плаванию среди юниоров
09:57
В Кингисеппе задержали стрелка с Октябрьской улицы
09:52
На стройках Ломоносовского района Ленобласти искали нелегалов
11:43
Санкт‑Петербургское суворовское военное училище отмечает 70-летие
11:19
На проспекте Энергетиков начнется ремонт дорожного покрытия
11:14
В Приморском районе задержан мужчина, ударивший ножом прохожего на проспекте Королева
11:08
Пенсионер из города Ломоносов отдал мошенникам 8 млн рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали двоих подростков-мигрантов за разбой в Янино

В Ленобласти задержали двоих подростков-мигрантов за разбой в Янино

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали мигрантов, подозреваемых в разбое в Янино

25 августа около 16 часов 55 минут в правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области поступило заявление от двадцатилетнего сварщика. Он сообщил, что в утренние часы в квартире, расположенной на Голландской улице в населенном пункте Янино-1, неизвестные лица, используя нож и предмет, визуально напоминающий пистолет, принудили его к переводу денежных средств в размере 2000 рублей на указанный ими номер мобильного телефона.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного противоправного деяния были задержаны двое граждан одного из государств Центральной Азии, их возраст составляет 17 и 16 лет соответственно.

В ходе оперативных мероприятий у задержанных мигрантов были изъяты два головных убора типа балаклава и травматический пистолет.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, разбойное нападение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

19-09-2023, 12:05
В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в уличном разбое
26-09-2023, 12:06
В Янино задержали подозреваемого в хищении «мобильника» у школьника
30-12-2023, 12:28
В поселке Янино-1 ограбили аптеку
17-03-2023, 13:16
В Кировском районе задержали группу подозреваемых в разбойном нападении
13-05-2025, 11:05
В Янино -1 трое человек получили ножевые ранения в массовой драке
22-07-2022, 11:40
В Петербурге двое мигрантов обокрали пенсионера, но были задержаны

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:46
Подросток на байке врезался в дерево в лесу в посёлке Сосново
Сегодня, 11:28
На трассе «Россия» иномарка насмерть сбила 43-летнего пешехода
22-08-2025, 12:37
На КАД в ДТП погиб водитель автомобиля, дожидавшегося эвакуации
21-08-2025, 12:15
В Петербурге водитель иномарки избил и ограбил мужчину после ДТП
Наверх