В Ленобласти задержали двоих подростков-мигрантов за разбой в Янино

25 августа около 16 часов 55 минут в правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области поступило заявление от двадцатилетнего сварщика. Он сообщил, что в утренние часы в квартире, расположенной на Голландской улице в населенном пункте Янино-1, неизвестные лица, используя нож и предмет, визуально напоминающий пистолет, принудили его к переводу денежных средств в размере 2000 рублей на указанный ими номер мобильного телефона.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного противоправного деяния были задержаны двое граждан одного из государств Центральной Азии, их возраст составляет 17 и 16 лет соответственно.

В ходе оперативных мероприятий у задержанных мигрантов были изъяты два головных убора типа балаклава и травматический пистолет.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.