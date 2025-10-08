ента новостей

Полицейские задержали водителя «Форда», который угрожал пистолетом в ходе дорожного конфликта на Октябрьской набережной

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Сотрудники ГАИ задержали водителя «Форда», угрожавшего оружием в ходе дорожного конфликта на Октябрьской набережной

Накануне днем, около 13 часов 40 минут 7 октября 2025 года, в дежурную часть полиции Невского района Петербурга поступила информация от 35-летнего гражданина, управлявшего транспортным средством марки "Ниссан Альмера". Согласно заявлению, заявитель, совершив съезд с КАД на Октябрьскую набережную, осуществлял преследование автомобиля марки "Форд". Водитель преследуемого транспортного средства, по словам заявителя, проявлял подозрительное поведение и производил выстрелы из предмета, похожего на пистолет.

В результате оперативных действий подразделений Государственной инспекции безопасности дорожного движения, спустя несколько минут, у дома номер 104, расположенного на Октябрьской набережной, был задержан сорокачетырехлетний водитель автомобиля "Форд". Задержанный был доставлен в отделение полиции для проведения дальнейшего разбирательства и установления всех обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным, между водителями автомобилей "Форд" и "Ниссан" на Октябрьской набережной возникла конфликтная ситуация. В ходе дорожного конфликта водитель "Форда" продемонстрировал своему оппоненту предмет, похожий на травматический пистолет. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

