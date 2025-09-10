ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » На Московском проспекте задержали участников массовой драки

На Московском проспекте задержали участников массовой драки

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали четверых подозреваемых в уличной драке на Московском проспекте

Вечером 9 сентября, около 23 часов 20 минут, дежурная часть Адмиралтейского районного управления внутренних дел получила уведомление о групповой драке возле дома номер 9 на Московском проспекте.

Прибывшие на указанное место сотрудники правоохранительных органов задержали четырех граждан в возрасте от 22 до 28 лет, подозреваемых в активном участии в данном инциденте. Двое других участников потасовки, получившие телесные повреждения, были направлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В отношении задержанных лиц были составлены административные протоколы по статье 20.1, части 1 Кодекса об Административных Правонарушениях Российской Федерации, касающейся мелкого хулиганства. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины произошедшего конфликта, а также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Адмиралтейский район, драка, телесные повреждения
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
