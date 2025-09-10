На Московском проспекте задержали участников массовой драки

Вечером 9 сентября, около 23 часов 20 минут, дежурная часть Адмиралтейского районного управления внутренних дел получила уведомление о групповой драке возле дома номер 9 на Московском проспекте.

Прибывшие на указанное место сотрудники правоохранительных органов задержали четырех граждан в возрасте от 22 до 28 лет, подозреваемых в активном участии в данном инциденте. Двое других участников потасовки, получившие телесные повреждения, были направлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В отношении задержанных лиц были составлены административные протоколы по статье 20.1, части 1 Кодекса об Административных Правонарушениях Российской Федерации, касающейся мелкого хулиганства. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины произошедшего конфликта, а также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.