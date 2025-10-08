В Петербурге задержали женщину, ударвшую ножом знакомую в ходе бытовой ссоры

7 июня 2022 года к полицейским Курортного района Петербурга поступила информация о нанесении ножевого ранения. 32-летняя жительница района пострадала в результате нападения в квартире, расположенной в доме номер 15 по улице Токарева.

Потерпевшая была экстренно доставлена в медицинское учреждение в критическом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело, квалифицируемое частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Оперативники Главного управления, проводя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, 7 октября 2025 года около 17 часов 40 минут задержали 37-летнюю гражданку, являющуюся знакомой пострадавшей, по подозрению в совершении данного преступления. Задержание произошло в квартире дома номер 97 по Планерной улице.

Согласно предварительным данным, между женщинами возникла бытовая ссора, в ходе которой подозреваемая нанесла удар ножом своей оппонентке, после чего покинула место происшествия.

В настоящее время подозреваемая задержана в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.