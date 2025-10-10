ента новостей

Трое злоумышленников избили и ограбили молодого человека на Муринской дороге

