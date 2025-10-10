Трое злоумышленников избили и ограбили молодого человека на Муринской дороге

9 октября в отдел полиции Красногвардейского района Петербурга поступило заявление от 24-летнего гражданина, проживающего в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области. В своем обращении мужчина указал, что 5 октября около дома номер 64 по Муринской дороге трое неустановленных лиц совершили на него нападение, причинив телесные повреждения и похитив личное имущество на общую сумму, оцененную в девяносто тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности и произвели задержание трех граждан, подозреваемых в совершении данного преступления. Возраст задержанных варьируется от двадцати восьми до тридцати четырех лет.

Один из задержанных, 33-летний местный житель, при попытке избежать задержания предпринял попытку скрыться, выпрыгнув из окна, расположенного на втором этаже здания. В результате падения мужчина получил телесные повреждения различной степени тяжести и был экстренно госпитализирован.

Двое других задержанных были доставлены в отдел полиции для проведения дальнейших следственных действий. В ходе оперативных мероприятий часть похищенного имущества была обнаружена и изъята. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.