В Петербурге пенсионерка с Ланского шоссе отдала мошенникам более 20 млн рублей

В полицию Петроградского района 9 октября поступило заявление от 88-летней женщины, проживающей в доме номер 6 по Ланскому шоссе. Пенсионерка сообщила, что в период с июля по октябрь она неоднократно получала телефонные звонки от неизвестных лиц, представлявшихся работниками различных государственных учреждений.

Злоумышленники, используя обманную схему «обеспечения сохранности денежных средств», убедили пожилую женщину перевести более 3 миллионов рублей на неизвестные счета. Кроме того, мошенники уговорили потерпевшую продать принадлежащую ей квартиру и перечислить полученные от продажи 17,8 миллиона рублей на так называемый «безопасный счет».

Общая сумма нанесенного материального ущерба превысила 20 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В настоящее время сотрудники полиции осуществляют комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.