В Петербурге пенсионерка с улицы Зенитчиков отдала мошенникам 8 млн рублей

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Кировского района Петербурга ищут телефонных мошенников, обманувших пенсионерку на 8 000 000 рублей

15 сентября текущего года в отдел полиции Кировского района Петербурга поступило заявление от 71-летней гражданки, проживающей в доме номер 3 по улице Зенитчиков, о совершении в отношении неё мошеннических действий.

Согласно заявлению потерпевшей, в период с 19 августа по 12 сентября ей неоднократно звонили неустановленные лица. Звонившие представлялись работниками различных государственных учреждений и, используя обман, убедили её в необходимости обеспечения сохранности её сбережений. Под этим предлогом они склонили женщину к оформлению займа у лиц из её круга общения и последующему переводу 800 000 рублей на указанные ими банковские счета.

Кроме того, 28 августа пенсионерка осуществила продажу своей квартиры, расположенной на улице Васи Алексеева. 9 сентября, около 14:00, возле дома по улице Зайцева она передала неизвестному лицу наличные денежные средства в размере 7 200 000 рублей.

Таким образом, общий материальный ущерб, нанесённый гражданке, оценивается в 8 000 000 рублей.

На основании данного факта следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершённое в особо крупном размере).

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников и их последующее задержание.

Все по теме: Кировский район, мошенничество, пенсионеры
