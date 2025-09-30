ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » Пенсионер с Васильевского острова отдал мошенникам более 15 млн рубле

Пенсионер с Васильевского острова отдал мошенникам более 15 млн рубле

Полицейские Василеостровского района ищут мошенников, которые обманули пенсионера из Тучкова переулка

В правоохранительные органы Василеостровского района, 29 сентября 2025 года, в 04:30 утра, поступило заявление от гражданина пожилого возраста, 78 лет, проживающего в доме номер 5 по Тучкову переулку. Заявитель сообщил, что в период между 16 и 26 сентября текущего года он систематически получал телефонные звонки от неустановленных лиц. Звонившие представлялись работниками различных финансовых учреждений и сообщали о сомнительной активности, зафиксированной на его банковских счетах. Для обеспечения сохранности денежных средств, злоумышленники убедили пенсионера снять все накопления и перевести их на так называемые "защищенные" счета.

В результате преступных манипуляций, потерпевший передал курьеру денежную сумму в размере 15 260 220 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 4 Уголовного Кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как мошенничество в особо крупном размере. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления и задержания причастных к преступлению лиц.

Все по теме: Васильевский остров, мошенничество, пенсионеры
