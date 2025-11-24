ента новостей

15:28
Концерт «В вихре новогоднего вальса»
15:15
Петербург посетила делегация провинции Тханьхоа
13:22
В Ленобласти руководство МФЦ проведет прямую линию для жителей региона
13:00
В Ленобласти водителя «Нивы» без прав задерживали со стрельбой и погоней
12:55
В Пикалево задержали двое монтеров-железнодорожников за убийство мужчины
12:50
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Луначарского
12:46
Петербург предоставит субсидии исследователям в области сельского хозяйства
12:42
В Петербурге задержали «дропа» из Всеволожска, за обман пенсионерки с проспекта Просвещения
12:39
Ленобласть и Казахстан укрепляют образовательное сотрудничество
12:35
В Петербурге мигранты устроили поножовщину в квартире на Гражданском проспекте
15:33
В Мурино подростки устроили массовую драку
15:29
В Петербурге задержали участников драки со стрельбой в баре на улице Марата
15:16
В Киришах монтажник местной ГРЭС ограбил пенсионерку
15:07
В Тосно задержали подозреваемого в разбое
15:04
В Петербурге ищут водителя сбившего 12-летнюю девочку на Товарищеском проспекте
14:57
В Петербурге мужчина ворвался в криптообменник на Херсонской улице с дымовой шашкой и страйкбольными гранатами
14:51
На Васильевском острове задержали подозреваемую в убийстве на проспекте Кима
14:13
В Мариинском дворце обсуждали будущие тренды системы госуправления
14:05
Предприятиям Петербурга выделят субсидии на внедрение роботизированных комплексов
13:58
В Петербурге задержан мужчина за приставания к 13-летней девочке в вагоне метро
12:05
В Ленобласти задержан житель Псковской области за убийство в деревне Нурма
11:46
В Петербурге задержали 17-летнего «дропа» из Новосибирской области, за обман пенсионеров
11:39
В Ленобласти задержаны бывший и действующий замглавы Тосненского района
11:33
В Курортном районе полицейские провели миграционный рейд
11:25
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на Лесном проспекте
11:16
В Петербурге женщина убила новорожденного ребенка и спрятала в диване
19:53
Спектакль «Ни дать, ни зять»
19:48
Антон Немкин: уязвимость WhatsApp — признак архитектурной непродуманности сервиса
19:43
На Ладожском мосту на два месяца перекроют две полосы движения
12:27
В Пушкине состоялись межмуниципальные соревнования по спортивной гимнастике
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Ленобласть и Казахстан укрепляют образовательное сотрудничество

Ленобласть и Казахстан укрепляют образовательное сотрудничество

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Ленобласти
Ленинградскую область с визитом посетила делегация из Жамбылской области Казахстана

С 17 по 21 ноября Ленинградская область стала местом визита делегации из Жамбылской области Казахстана, которую возглавила заместитель акима Айжан Серикбаевна Есмагамбетова. Этот визит был организован с целью укрепления международного сотрудничества и развития межрегиональных связей, с особым акцентом на образовательную сферу. В ходе визита делегация провела ряд встреч и подписала важные соглашения, которые станут основой для дальнейшего сотрудничества между двумя регионами.

Одним из ключевых событий стало подписание меморандума о сотрудничестве 18 ноября между Ленинградским государственным университетом имени А.С. Пушкина и Таразским университетом имени М.Х. Дулати. Этот меморандум открывает новые горизонты для обмена знаниями и опытом, позволяя специалистам из Жамбылской области проходить обучение по программам переподготовки. Кроме того, в рамках этого соглашения будет организована академическая мобильность для студентов и преподавателей, что позволит им обмениваться опытом и знаниями, а также запуск совместных образовательных программ, направленных на повышение качества образования в обоих регионах.

20 ноября делегация подписала меморандум, который установил дружественные отношения между Сосновоборским городским округом и городом Тараз. Это соглашение также включает в себя решение о партнерстве между Сосновоборским политехническим колледжем и Жамбылским политехническим высшим колледжем. Основная цель данного сотрудничества заключается в подготовке квалифицированных кадров для строящейся в Казахстане атомной электростанции, проект которой реализует госкорпорация «Росатом». Это партнерство имеет важное значение как для Казахстана, так и для России, так как оно направлено на развитие новых технологий и обеспечение безопасной энергетики.

В рамках своего визита делегация также ознакомилась с работой Центра управления регионом Ленинградской области. Это учреждение представляет собой важный элемент в системе управления и мониторинга региона, что позволяет эффективно решать задачи, связанные с развитием области. Кроме того, гости посетили Мемориал мирным жителям СССР — жертвам нацистского геноцида, что стало важным моментом для осознания исторической памяти и значимости мирного сосуществования.

Также делегация побывала в Гатчинском центре образования «Высший пилотаж» и Большом Гатчинском дворце, где смогла оценить культурное наследие и образовательные инициативы региона. В Сосновоборском городском округе для гостей была организована экскурсия на Ленинградскую атомную электростанцию, где они смогли ознакомиться с современными технологиями в области энергетики и безопасного использования атомной энергии. Встреча с главой округа Михаилом Воронковым позволила обсудить дальнейшие шаги по развитию сотрудничества и укреплению связей между регионами.

«Мы не просто подписываем документы — мы строим надежный мост в будущее для наших студентов и экономик двух регионов. Уверен, что побратимские связи между Сосновым Бором и городом Таразом, установленные в ходе этого визита, станут драйвером не только для образовательных, но и для культурных проектов, откроют новые возможности для «народной дипломатии», — отметил вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин. Эти слова подчеркивают важность межрегионального сотрудничества и его влияние на развитие образования и культуры, а также на укрепление дружеских отношений между народами двух стран.

Все по теме: Ленобласть
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

18-03-2013, 07:09
В Мариинском дворце состоится брифинг по итогам визита делегации в Аргентину и Уругвай
17-06-2025, 10:32
Ленобласть и Республика Беларусь обсудили новые перспективы сотрудничества
2-06-2025, 10:39
Россия и Бахрейн подпишут важный документ на ПМЭФ
11-10-2023, 19:22
В Мариинском дворце подписали соглашение о сотрудничестве парламент Петербурга и Рязанская областная Дума
23-11-2023, 10:31
В Мариинском дворце обсудили перспективы сотрудничества между Петербургом и Киргизией
14-12-2017, 15:15
Делегация СПбГМТУ побывала с деловым визитом в Китае

Происшествия на дорогах

Вчера, 15:04
В Петербурге ищут водителя сбившего 12-летнюю девочку на Товарищеском проспекте
19-11-2025, 12:14
В Каменногорске грузовик насмерть сбил пенсионерку
18-11-2025, 11:21
В Приозерске 19-летний юноша на иномарке сбил 17-летнюю девушку
17-11-2025, 11:53
В поселке Шапки водитель иномарки погиб в ДТП с погрузчиком
Наверх