С 17 по 21 ноября Ленинградская область стала местом визита делегации из Жамбылской области Казахстана, которую возглавила заместитель акима Айжан Серикбаевна Есмагамбетова. Этот визит был организован с целью укрепления международного сотрудничества и развития межрегиональных связей, с особым акцентом на образовательную сферу. В ходе визита делегация провела ряд встреч и подписала важные соглашения, которые станут основой для дальнейшего сотрудничества между двумя регионами.

Одним из ключевых событий стало подписание меморандума о сотрудничестве 18 ноября между Ленинградским государственным университетом имени А.С. Пушкина и Таразским университетом имени М.Х. Дулати. Этот меморандум открывает новые горизонты для обмена знаниями и опытом, позволяя специалистам из Жамбылской области проходить обучение по программам переподготовки. Кроме того, в рамках этого соглашения будет организована академическая мобильность для студентов и преподавателей, что позволит им обмениваться опытом и знаниями, а также запуск совместных образовательных программ, направленных на повышение качества образования в обоих регионах.

20 ноября делегация подписала меморандум, который установил дружественные отношения между Сосновоборским городским округом и городом Тараз. Это соглашение также включает в себя решение о партнерстве между Сосновоборским политехническим колледжем и Жамбылским политехническим высшим колледжем. Основная цель данного сотрудничества заключается в подготовке квалифицированных кадров для строящейся в Казахстане атомной электростанции, проект которой реализует госкорпорация «Росатом». Это партнерство имеет важное значение как для Казахстана, так и для России, так как оно направлено на развитие новых технологий и обеспечение безопасной энергетики.

В рамках своего визита делегация также ознакомилась с работой Центра управления регионом Ленинградской области. Это учреждение представляет собой важный элемент в системе управления и мониторинга региона, что позволяет эффективно решать задачи, связанные с развитием области. Кроме того, гости посетили Мемориал мирным жителям СССР — жертвам нацистского геноцида, что стало важным моментом для осознания исторической памяти и значимости мирного сосуществования.

Также делегация побывала в Гатчинском центре образования «Высший пилотаж» и Большом Гатчинском дворце, где смогла оценить культурное наследие и образовательные инициативы региона. В Сосновоборском городском округе для гостей была организована экскурсия на Ленинградскую атомную электростанцию, где они смогли ознакомиться с современными технологиями в области энергетики и безопасного использования атомной энергии. Встреча с главой округа Михаилом Воронковым позволила обсудить дальнейшие шаги по развитию сотрудничества и укреплению связей между регионами.

«Мы не просто подписываем документы — мы строим надежный мост в будущее для наших студентов и экономик двух регионов. Уверен, что побратимские связи между Сосновым Бором и городом Таразом, установленные в ходе этого визита, станут драйвером не только для образовательных, но и для культурных проектов, откроют новые возможности для «народной дипломатии», — отметил вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин. Эти слова подчеркивают важность межрегионального сотрудничества и его влияние на развитие образования и культуры, а также на укрепление дружеских отношений между народами двух стран.