В Ленобласти на мосту через реку Тигода перекроют одну полосу в направлении Москвы

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует об ограничении движения на 615-м километре трассы М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленинградской области, близ поселка Любань. Причиной является проведение работ по восстановлению деформационных швов на мосту через реку Тигода.

С 1 по 16 декабря на участке трассы будет закрыта одна полоса в направлении Москвы. Как пояснил Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на данном участке дороги имеются четыре полосы движения, по две в каждом направлении.

Работы будут организованы в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные знаки, водоналивные барьеры, дорожные конуса и световая сигнализация.

Движение в направлении Санкт-Петербурга сохранится в обычном режиме по двум полосам.