В Ленобласти на мосту через реку Тигода перекроют одну полосу в направлении Москвы
11:39
В Гатчине водитель иномарки пострадал после столкновения с экскаватором
11:34
В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Ветеранов
11:32
В Невском районе задержали похитителя велосипедов
11:30
На Богатырском проспекте пьяные подростки устроили дебош в автобусе
22:27
СКА в Москве обыграл ЦСКА со счётом 4:1
16:49
В Колпино при столкновении легковушки и "скорой" пострадали два человека
15:28
Концерт «В вихре новогоднего вальса»
15:15
Петербург посетила делегация провинции Тханьхоа
13:22
В Ленобласти руководство МФЦ проведет прямую линию для жителей региона
13:00
В Ленобласти водителя «Нивы» без прав задерживали со стрельбой и погоней
12:55
В Пикалево задержали двое монтеров-железнодорожников за убийство мужчины
12:50
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Луначарского
12:46
Петербург предоставит субсидии исследователям в области сельского хозяйства
12:42
В Петербурге задержали «дропа» из Всеволожска, за обман пенсионерки с проспекта Просвещения
12:39
Ленобласть и Казахстан укрепляют образовательное сотрудничество
12:35
В Петербурге мигранты устроили поножовщину в квартире на Гражданском проспекте
15:33
В Мурино подростки устроили массовую драку
15:29
В Петербурге задержали участников драки со стрельбой в баре на улице Марата
15:16
В Киришах монтажник местной ГРЭС ограбил пенсионерку
15:07
В Тосно задержали подозреваемого в разбое
15:04
В Петербурге ищут водителя сбившего 12-летнюю девочку на Товарищеском проспекте
14:57
В Петербурге мужчина ворвался в криптообменник на Херсонской улице с дымовой шашкой и страйкбольными гранатами
14:51
На Васильевском острове задержали подозреваемую в убийстве на проспекте Кима
14:13
В Мариинском дворце обсуждали будущие тренды системы госуправления
14:05
Предприятиям Петербурга выделят субсидии на внедрение роботизированных комплексов
13:58
В Петербурге задержан мужчина за приставания к 13-летней девочке в вагоне метро
12:05
В Ленобласти задержан житель Псковской области за убийство в деревне Нурма
11:46
В Петербурге задержали 17-летнего «дропа» из Новосибирской области, за обман пенсионеров
11:39
В Ленобласти задержаны бывший и действующий замглавы Тосненского района
Все новости
В Ленобласти на мосту через реку Тигода перекроют одну полосу в направлении Москвы

В Ленобласти на мосту через реку Тигода перекроют одну полосу в направлении Москвы

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На мосту через реку Тигода в составе федеральной трассы М-10 перекроют одну полосу в направлении Москвы

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует об ограничении движения на 615-м километре трассы М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленинградской области, близ поселка Любань. Причиной является проведение работ по восстановлению деформационных швов на мосту через реку Тигода.

С 1 по 16 декабря на участке трассы будет закрыта одна полоса в направлении Москвы. Как пояснил Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на данном участке дороги имеются четыре полосы движения, по две в каждом направлении.

Работы будут организованы в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные знаки, водоналивные барьеры, дорожные конуса и световая сигнализация.

Движение в направлении Санкт-Петербурга сохранится в обычном режиме по двум полосам.

