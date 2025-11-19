ента новостей

В Каменногорске грузовик насмерть сбил пенсионерку

В Каменногорске грузовик насмерть сбил пенсионерку

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Каменногорске Выборгского района Ленобласти

18 ноября, около 12 часов 35 минут, в Выборгском районе Ленинградской области, в пределах городской черты Каменногорска, возле дома номер 78 по Ленинградскому шоссе, произошёл трагический инцидент. 64-летний мужчина, находясь за рулём автомобиля марки «Ивеко», при осуществлении манёвра движения назад на придомовой территории, допустил столкновение с 79-летней женщиной, являвшейся пешеходом.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия, пожилая гражданка скончалась на месте от полученных телесных повреждений.

Установлено, что водитель транспортного средства иностранного производства в текущем году неоднократно привлекался к административной ответственности за несоблюдение правил дорожного движения, а именно 13 раз.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов осуществляют необходимые проверочные мероприятия по факту произошедшей аварии с целью установления всех обстоятельств и причин случившегося.

