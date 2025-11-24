Петербург предоставит субсидии исследователям в области сельского хозяйства

Губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов, подписал важное постановление, касающееся порядка предоставления субсидий в 2025 году. Это постановление касается как юридических лиц, которые не являются государственными или муниципальными учреждениями, так и физических лиц, которые осуществляют свою деятельность на территории Санкт-Петербурга. Субсидии предназначены для поддержки проведения научных исследований и разработок в области сельского хозяйства, что является крайне актуальным в современных условиях.

Данная мера поддержки была введена в Петербурге на конкурсной основе еще в 2017 году и с тех пор ежегодно предоставляет возможность получить финансовую помощь тем, кто занимается научной или научно-технической деятельностью в аграрной сфере. Субсидии направлены на возмещение затрат, связанных с выполнением научных проектов, что позволяет как юридическим, так и физическим лицам реализовывать свои идеи и разработки.

В 2024 году произошли изменения в условиях предоставления субсидий: предельный объем субсидии для юридических лиц был увеличен с 400 тысяч рублей до 600 тысяч рублей, а для физических лиц — с 200 тысяч рублей до 300 тысяч рублей. Это решение было принято для того, чтобы стимулировать активность и поддержку исследовательских инициатив в области сельского хозяйства, что, в свою очередь, позволит улучшить качество научных исследований и разработок.

На 2025 год в городском бюджете уже предусмотрено выделение 3 миллионов рублей на данный вид субсидий. Это значительная сумма, которая позволит поддержать множество проектов, направленных на развитие сельского хозяйства в регионе. Основной целью предоставления этих субсидий является максимальное использование научного потенциала Санкт-Петербурга для реализации актуальных исследовательских проектов и разработок. Это становится особенно важным в контексте обеспечения продовольственной безопасности страны, что в современных условиях является одной из ключевых задач для государства.

Таким образом, постановление губернатора не только способствует развитию научных исследований в области сельского хозяйства, но и создает дополнительные возможности для юридических и физических лиц, которые стремятся внести свой вклад в эту важную сферу. Поддержка со стороны правительства играет решающую роль в стимулировании инноваций и повышении конкурентоспособности сельского хозяйства в России.