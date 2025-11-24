ента новостей

15:28
Концерт «В вихре новогоднего вальса»
15:15
Петербург посетила делегация провинции Тханьхоа
13:22
В Ленобласти руководство МФЦ проведет прямую линию для жителей региона
13:00
В Ленобласти водителя «Нивы» без прав задерживали со стрельбой и погоней
12:55
В Пикалево задержали двое монтеров-железнодорожников за убийство мужчины
12:50
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Луначарского
12:46
Петербург предоставит субсидии исследователям в области сельского хозяйства
12:42
В Петербурге задержали «дропа» из Всеволожска, за обман пенсионерки с проспекта Просвещения
12:39
Ленобласть и Казахстан укрепляют образовательное сотрудничество
12:35
В Петербурге мигранты устроили поножовщину в квартире на Гражданском проспекте
15:33
В Мурино подростки устроили массовую драку
15:29
В Петербурге задержали участников драки со стрельбой в баре на улице Марата
15:16
В Киришах монтажник местной ГРЭС ограбил пенсионерку
15:07
В Тосно задержали подозреваемого в разбое
15:04
В Петербурге ищут водителя сбившего 12-летнюю девочку на Товарищеском проспекте
14:57
В Петербурге мужчина ворвался в криптообменник на Херсонской улице с дымовой шашкой и страйкбольными гранатами
14:51
На Васильевском острове задержали подозреваемую в убийстве на проспекте Кима
14:13
В Мариинском дворце обсуждали будущие тренды системы госуправления
14:05
Предприятиям Петербурга выделят субсидии на внедрение роботизированных комплексов
13:58
В Петербурге задержан мужчина за приставания к 13-летней девочке в вагоне метро
12:05
В Ленобласти задержан житель Псковской области за убийство в деревне Нурма
11:46
В Петербурге задержали 17-летнего «дропа» из Новосибирской области, за обман пенсионеров
11:39
В Ленобласти задержаны бывший и действующий замглавы Тосненского района
11:33
В Курортном районе полицейские провели миграционный рейд
11:25
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на Лесном проспекте
11:16
В Петербурге женщина убила новорожденного ребенка и спрятала в диване
19:53
Спектакль «Ни дать, ни зять»
19:48
Антон Немкин: уязвимость WhatsApp — признак архитектурной непродуманности сервиса
19:43
На Ладожском мосту на два месяца перекроют две полосы движения
12:27
В Пушкине состоялись межмуниципальные соревнования по спортивной гимнастике
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Петербург предоставит субсидии исследователям в области сельского хозяйства

Петербург предоставит субсидии исследователям в области сельского хозяйства

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов: Петербург предоставит субсидии на проведение научных исследований и разработок в области сельского хозяйства

Губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов, подписал важное постановление, касающееся порядка предоставления субсидий в 2025 году. Это постановление касается как юридических лиц, которые не являются государственными или муниципальными учреждениями, так и физических лиц, которые осуществляют свою деятельность на территории Санкт-Петербурга. Субсидии предназначены для поддержки проведения научных исследований и разработок в области сельского хозяйства, что является крайне актуальным в современных условиях.

Данная мера поддержки была введена в Петербурге на конкурсной основе еще в 2017 году и с тех пор ежегодно предоставляет возможность получить финансовую помощь тем, кто занимается научной или научно-технической деятельностью в аграрной сфере. Субсидии направлены на возмещение затрат, связанных с выполнением научных проектов, что позволяет как юридическим, так и физическим лицам реализовывать свои идеи и разработки.

В 2024 году произошли изменения в условиях предоставления субсидий: предельный объем субсидии для юридических лиц был увеличен с 400 тысяч рублей до 600 тысяч рублей, а для физических лиц — с 200 тысяч рублей до 300 тысяч рублей. Это решение было принято для того, чтобы стимулировать активность и поддержку исследовательских инициатив в области сельского хозяйства, что, в свою очередь, позволит улучшить качество научных исследований и разработок.

На 2025 год в городском бюджете уже предусмотрено выделение 3 миллионов рублей на данный вид субсидий. Это значительная сумма, которая позволит поддержать множество проектов, направленных на развитие сельского хозяйства в регионе. Основной целью предоставления этих субсидий является максимальное использование научного потенциала Санкт-Петербурга для реализации актуальных исследовательских проектов и разработок. Это становится особенно важным в контексте обеспечения продовольственной безопасности страны, что в современных условиях является одной из ключевых задач для государства.

Таким образом, постановление губернатора не только способствует развитию научных исследований в области сельского хозяйства, но и создает дополнительные возможности для юридических и физических лиц, которые стремятся внести свой вклад в эту важную сферу. Поддержка со стороны правительства играет решающую роль в стимулировании инноваций и повышении конкурентоспособности сельского хозяйства в России.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

12-11-2025, 12:24
В Петербурге выделят субсидии на услугу «тревожная кнопка»
24-03-2023, 13:25
В Петербурге негосударственные театры получат субсидии на постановку и показ спектаклей
20-11-2025, 14:05
Предприятиям Петербурга выделят субсидии на внедрение роботизированных комплексов
8-08-2025, 10:13
В Петербурге кинокомпании получат субсидии на съемки фильмов
5-04-2023, 17:05
Более 70 общественных объединений ветеранов и инвалидов получат субсидии
13-11-2025, 13:30
В Петербурге малые и средние предприятия получат субсидии

Происшествия на дорогах

Вчера, 15:04
В Петербурге ищут водителя сбившего 12-летнюю девочку на Товарищеском проспекте
19-11-2025, 12:14
В Каменногорске грузовик насмерть сбил пенсионерку
18-11-2025, 11:21
В Приозерске 19-летний юноша на иномарке сбил 17-летнюю девушку
17-11-2025, 11:53
В поселке Шапки водитель иномарки погиб в ДТП с погрузчиком
Наверх