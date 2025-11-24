В Ленобласти руководство МФЦ проведет прямую линию для жителей региона

24 ноября в 15:00 по местному времени состоится важное событие для жителей Ленинградской области — руководство Многофункционального центра (МФЦ) региона проведет прямую линию, которая будет доступна в режиме онлайн. Это мероприятие под названием «Директор МФЦ – на связи» пройдет в понедельник, 24 ноября, и его можно будет увидеть в прямом эфире на платформе ВКонтакте. Для удобства зрителей, запись трансляции также будет доступна позже, что позволит тем, кто не сможет присутствовать в указанное время, ознакомиться с информацией позже.

Во время прямого эфира «Директор МФЦ – на связи!» будут озвучены актуальные новости, касающиеся работы МФЦ в 47-м регионе, а также представлены наиболее востребованные услуги и сервисы, которые доступны для жителей. Это отличная возможность для граждан получить свежую информацию о том, какие услуги предлагает МФЦ, и как они могут воспользоваться ими.

Кроме того, у жителей области будет возможность задать свои вопросы представителям руководства МФЦ. Это можно сделать несколькими способами: во время онлайн-трансляции, а также после ее завершения. Вопросы принимаются и в комментариях к эфиру, что позволит получить оперативные ответы на интересующие темы. Также можно обратиться по телефону горячей линии (812) 775-47-78, задать вопрос в чате телеграм-канала по номеру 8 (931) 303-36-75 или через информационно-контактный центр МФЦ по телефону 8 (812) 775 47 47. Кроме того, жители могут использовать социальные сети, чтобы связаться с МФЦ и задать свои вопросы.

Важно отметить, что вопросы будут приниматься не только до начала эфира, но и во время его проведения, а также после завершения трансляции. Это дает возможность каждому желающему получить развернутый ответ на свои вопросы, что, безусловно, будет полезно для многих. Все ответы будут предоставлены на русском языке, что обеспечит доступность информации для широкой аудитории. Не упустите возможность узнать больше о работе МФЦ и задать интересующие вас вопросы!