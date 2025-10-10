В Петербурге шестерых дебоширов задержали после драки в метро

В полицию Центрального района Петербурга 9 октября около полуночи поступила информация о конфликте с применением физической силы на платформе станции метрополитена «Гостиный двор».

Прибывшие на место инцидента сотрудники правоохранительных органов задержали группу из шести граждан в состоянии алкогольного опьянения. Возраст задержанных варьируется от 25 до 42 лет. Среди задержанных лиц четверо мужчин и две женщины.

При осуществлении задержания была предпринята попытка оказания сопротивления сотрудникам полиции, которая была оперативно пресечена.

Все задержанные были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, регламентирующей ответственность за мелкое хулиганство. Нарушители порядка помещены в специализированное учреждение для административно задержанных лиц.