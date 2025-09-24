ента новостей

14:30
В Петербурге прошли соревнования по боксу «Кубок «Олимпийских надежд»
14:02
В Петербурге задержан наркосбытчик-рецидивист
13:13
Беглов поздравил Гуцана с назначением на пост Генерального прокурора
13:03
Госдума приняла законопроект о защите потребителей от нежелательных автосписаний
12:57
В Петербурге мужчину жестоко избили из-за выгула собаки
12:53
В Невском райне задержали рецидивиста, подозреваемого в уличном грабеже
12:45
На проспекте Сизова иномарка сбила юношу на электросамокате
12:41
На улице Софьи Ковалевской задержали подозреваемого в стрельбе по окнам
12:37
На Новочеркасском проспекте иномарка сбила 12-летнюю школьницу
12:32
На Наличной водитель иномарки распылил газ в дорожном конфликте и попал в ребенка
12:21
В Невском районе полицейсике ликвидировали канал нелегальной миграции
12:15
В квартире на улице Орджоникидзе оперативники изъяли крупную партию "синтетики"
08:58
Смертоносный тайфун Рагаса обрушился на южный Китай
08:50
СКА проиграл омскому «Авангарду» со счётом 4:2
20:14
Выставка Маши Богораз «Иди и не оглядывайся»
17:01
Петербуржцы почтили память добровольцев Великой Отечественной на воинском кладбище «Дачное»
16:53
В Петербурге депутаты возложили цветы к мемориальной доске ЛАНО
13:15
На «Госуслугах» появится QR-код для использования вместо бумажного паспорта
12:27
На Комендантском проспекте ускорят движение городского наземного транспорта
12:24
День Ленинградского народного ополчения
12:20
В Госдуме заявили о рисках неконтролируемого внедрения ИИ и поддержали создание стандарта ФСТЭК
12:02
На Богатырском проспекте пьяная женщина разбила стекло в автобусе
11:44
В Невском районе задержали подозреваемых в нападении на курьера-доставщика
11:16
На проспекте Науки кладовщик маркетплейса порезал двоих мужчин
16:38
Спектакль-мемориал по стихотворениям поэтов-фронтовиков привезет в Санкт-Петербург кемеровский студенческий театр
16:28
В Петербурге определили победителей конкурса студенческих проектов
16:24
В Петербурге определены первые лауреаты новой городской награды
15:23
В деревне Малое Рейзино в ДТП погиб мужчина на электросамокате
15:17
В Стрельне подросток на мопеде врезался в ограждение
14:46
В Петербурга задержана курьер мошенников, обманувших пенсионера с улицы Черкасова
В Петербурге мужчину жестоко избили из-за выгула собаки

В Калининском районе задержали двоих, жестоко избивших местного жителя из-за конфликта по выгулу собак

23 сентября около 6 часов 45 минут утра в отдел полиции Калининского района Петербурга поступило заявление от 52-летнего гражданина, проживающего в доме номер 31, корпус 1 по Гражданскому проспекту. Заявитель сообщил, что 21 сентября, в 23 часа 10 минут, около входа в магазин спортивных товаров у дома номер 31 по Гражданскому проспекту, на него было совершено нападение. По словам потерпевшего, он прибыл к указанному месту для урегулирования давнего конфликта с соседкой, причиной которого стал выгул собак. В ходе инцидента неизвестный нанес ему телесные повреждения.

Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой медицинской помощи доставили пострадавшего в Елизаветинскую больницу. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму и переломы костей черепа. Состояние пациента оценивается как тяжелое.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска 23 сентября у дома номер 31 по Гражданскому проспекту, был задержан 30-летний местный житель, подозреваемый в совершении данного преступления. Через 30 минут, у дома номер 10, корпус 1 по улице Академика Константинова, была задержана его 29-летняя спутница.

Оба задержанных доставлены в отделение полиции для проведения следственных действий и выяснения обстоятельств произошедшего. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

