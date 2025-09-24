В Петербурге мужчину жестоко избили из-за выгула собаки

23 сентября около 6 часов 45 минут утра в отдел полиции Калининского района Петербурга поступило заявление от 52-летнего гражданина, проживающего в доме номер 31, корпус 1 по Гражданскому проспекту. Заявитель сообщил, что 21 сентября, в 23 часа 10 минут, около входа в магазин спортивных товаров у дома номер 31 по Гражданскому проспекту, на него было совершено нападение. По словам потерпевшего, он прибыл к указанному месту для урегулирования давнего конфликта с соседкой, причиной которого стал выгул собак. В ходе инцидента неизвестный нанес ему телесные повреждения.

Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой медицинской помощи доставили пострадавшего в Елизаветинскую больницу. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму и переломы костей черепа. Состояние пациента оценивается как тяжелое.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска 23 сентября у дома номер 31 по Гражданскому проспекту, был задержан 30-летний местный житель, подозреваемый в совершении данного преступления. Через 30 минут, у дома номер 10, корпус 1 по улице Академика Константинова, была задержана его 29-летняя спутница.

Оба задержанных доставлены в отделение полиции для проведения следственных действий и выяснения обстоятельств произошедшего. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.