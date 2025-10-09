В Ленобласти у «черного копателя» обнаружили гранату, патроны и части оружия

23 сентября 2025 года полицейские в Выборгском районе Ленинградской области произвели задержание мужчины, пятидесяти двух лет, проживающего в поселке Новинки.

В ходе проведения обыска в индивидуальном жилом доме задержанного и хозяйственной постройке, расположенной на прилегающей территории, сотрудники правоохранительных органов обнаружили и конфисковали три объекта, имеющих внешнее сходство с винтовками различных модификаций, металлическую ленту с патронами, пять штыков, четыре шлема, предположительно относящиеся к периоду Великой Отечественной войны, одну гранату, а также отдельные элементы оружия.

Изъятые предметы были переданы для проведения экспертного исследования. Согласно предварительным результатам экспертизы, установлено, что граната является ручной осколочной гранатой иностранного производства, датируемой периодом Великой Отечественной войны, и находится в состоянии, пригодном для осуществления взрыва. В настоящее время продолжается исследование остальных изъятых объектов.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части первой статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.