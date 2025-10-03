На Лесном проспекте задержали мужчину с незарегистрированным пистолетом и патронами

Днем первого октября текущего года сотрудники Дорожно-патрульной службы остановили транспортное средство марки «Фольксваген Транспортер» вблизи дома номер 61, расположенного на Лесном проспекте. Внутри автомобиля находились двое мужчин: водитель, возраст которого составлял 36 лет, и пассажир.

При появлении представителей правопорядка пассажир проявил признаки беспокойства. В момент осуществления проверки документов данный гражданин покинул салон автомобиля и предпринял попытку скрыться, однако был оперативно задержан сотрудниками ДПС и доставлен в ближайшее отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанным оказался 31-летний житель Санкт-Петербурга, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение кражи и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. В ходе досмотра его личных вещей, а именно сумки, сотрудники полиции обнаружили пистолет модели «Глок-19» с магазином, содержащим 12 патронов. Согласно информации из ведомственных баз данных, указанное оружие не зарегистрировано на имя данного гражданина.

Все изъятые предметы были направлены на проведение экспертизы. Результаты проведенной экспертизы подтвердили, что как оружие, так и патроны находятся в состоянии, пригодном для производства выстрелов.

Следственным отделом УМВД России по Выборгскому району города Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов.

Подозреваемый задержан в порядке, установленном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление источника происхождения обнаруженных боеприпасов.