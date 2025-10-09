В Петербурге задержали "дропа-гастролера" из Тамбовской области

В полицию Центрального района Петербурга 8 октября поступило заявление о мошенничестве, совершенном в отношении 88-летнего гражданина, проживающего в доме №23 на Сиреневом бульваре. Согласно заявлению, в период со 2 по 8 октября неизвестные лица, выдававшие себя за представителей Пенсионного фонда, неоднократно связывались с потерпевшим по телефону.

Преступники, используя обман и злоупотребляя доверием пожилого человека, убедили его в необходимости передачи личных сбережений "в целях обеспечения их сохранности". Пенсионер, введенный в заблуждение, передавал наличные деньги курьерам в различных частях города, а также осуществлял банковские переводы на неустановленные счета, указанные мошенниками. В результате преступных действий злоумышленников пенсионеру был нанесен материальный ущерб, превышающий 5 миллионов рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, у дома №6 на Херсонском проезде был задержан 37-летний уроженец Тамбовской области, выполнявший функции курьера в данной мошеннической схеме.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ведется следствие.