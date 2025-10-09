В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге из ревности

Днем 3 октября в правоохранительные органы Кировского района Ленинградской области поступило заявление от 37-летнего гражданина, проживающего в поселке Мга. Согласно заявлению, 10 августа текущего года его 34-летний приятель, находясь в поселке Старая Малукса разбил оконное стекло и забросил внутрь горящую перчатку, что привело к возгоранию.

В результате пожара жилой дом и прилегающий гараж получили серьезные повреждения, частично уничтожены огнем. Сумма причиненного ущерба имуществу потерпевшего оценена в 500 000 рублей.

8 октября подозреваемый в совершении данного преступления был задержан сотрудниками полиции в поселке Старая Малукса. По предварительной информации, мотивом для совершения поджога послужила ревность со стороны задержанного.

В связи с данным инцидентом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).