12:26
В Ленобласти пожилой мужчина на «Жигулях» упал в карьер и погиб
11:55
На Пулковском шоссе мужчину расстреляли на глазах у детей
11:43
В Петербурге задержали участников массовой драки на Звенигородской улице
11:32
В Петербурге нетрезвая женщина брызнула из перцового балогчика в лицо подростка
19:50
В Петербурге перезахоронят останки 76 бойцов Красной армии, погибших при обороне Ленинграда
19:45
В Приморском районе школьницу задержали за поджог вышки сотовой связи
16:22
На Петергофском шоссе открылся новый многофункциональный стадион
12:25
Александр Беглов обсудил с Александром Новаком петербургскую энергетику
11:42
В центре Петербурга застрелили известного архитектора на глазах у дочери
11:25
В Петербурге задержали женщину, ударвшую ножом знакомую в ходе бытовой ссоры
11:19
Полицейские задержали водителя «Форда», который угрожал пистолетом в ходе дорожного конфликта на Октябрьской набережной
11:12
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Северного проспекта
11:07
В Невском районе задержали стрелка из пневматики у детской площадки
11:04
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Ветеранов
11:02
В Петергофе грабитель ударил ножом посетителя магазина
13:40
В Тихвинском районе 54-летний мотоциклист погиб, вылетев в кювет
13:09
В Герценовском университете презентовали новый роман Александры Марининой
12:59
Выставка работ людей старшего возраста «Добрых рук мастерство»
11:36
Приморский парк Победы отмечает 80-летие
11:30
Александр Беглов поздравил Владимира Путина с днём рождения
11:23
В Ленобласти пьяный водитель на иномарке врезался в дерево. Погиб пассажир
11:18
На Васильевском острове мигрант напал на бригаду скорой помощи
11:14
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с Будапештской улицы
11:10
В Ленобласти задержали подозреваемого о в нападении на курьера службы доставки в деревне Новое Девяткино
11:04
В Гатчине задержали подозреваемых в похищении человека
11:00
На трассе "Нарва" легковушка вылетела с дороги и перевернулась. Пострадала женщина и двое детей
10:54
В Ленобласти задержали женщину, «заказавшую» убийство своего мужа
19:24
Выставка «Живой Пушкин»
16:17
В Петербурге предлагают освободить плавучие музеи от транспортного налога
16:06
Беглов назначил председателя КРТИ Петербурга
На Пулковском шоссе мужчину расстреляли на глазах у детей

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали жителя Пушкина, устроившего разборки с со стрельбой в парадной дома на Пулковском шоссе

Вечером 8 октября, около 17 часов 30 минут, в отдел полиции Московского района Петербурга поступило сообщение от 38-летнего гражданина, проживающего в доме номер 36, корпус 4 по Пулковскому шоссе. Заявитель утверждал, что в его квартиру пытается проникнуть неизвестный, вооруженный пистолетом, при этом в помещении находятся несовершеннолетние дети.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 34-летний житель города Пушкина произвел не менее восьми выстрелов из огнестрельного оружия в мужчину, обратившегося в полицию. Инцидент произошел в парадной, возле лифтового холла.

Пострадавший был экстренно доставлен в медицинское учреждение и помещен в отделение реанимации для оказания неотложной помощи.

Лицо, совершившее стрельбу, было задержано сотрудниками полиции и доставлено в отдел для проведения процессуальных действий. В отношении задержанного был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 часть 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. После оформления документов, он был помещен в специализированный приемник.

Согласно предварительной информации, причиной инцидента послужила ошибочно совершенная транзакция, в результате которой денежные средства были переведены на счет потерпевшего. Злоумышленник прибыл по адресу проживания получателя с требованием возврата ошибочно переведенных денег. Получив отказ, он применил огнестрельное оружие.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

