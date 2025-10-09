На Пулковском шоссе мужчину расстреляли на глазах у детей

Вечером 8 октября, около 17 часов 30 минут, в отдел полиции Московского района Петербурга поступило сообщение от 38-летнего гражданина, проживающего в доме номер 36, корпус 4 по Пулковскому шоссе. Заявитель утверждал, что в его квартиру пытается проникнуть неизвестный, вооруженный пистолетом, при этом в помещении находятся несовершеннолетние дети.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 34-летний житель города Пушкина произвел не менее восьми выстрелов из огнестрельного оружия в мужчину, обратившегося в полицию. Инцидент произошел в парадной, возле лифтового холла.

Пострадавший был экстренно доставлен в медицинское учреждение и помещен в отделение реанимации для оказания неотложной помощи.

Лицо, совершившее стрельбу, было задержано сотрудниками полиции и доставлено в отдел для проведения процессуальных действий. В отношении задержанного был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 часть 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. После оформления документов, он был помещен в специализированный приемник.

Согласно предварительной информации, причиной инцидента послужила ошибочно совершенная транзакция, в результате которой денежные средства были переведены на счет потерпевшего. Злоумышленник прибыл по адресу проживания получателя с требованием возврата ошибочно переведенных денег. Получив отказ, он применил огнестрельное оружие.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.